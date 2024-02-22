Küçükçekmece saldırısında Dilan Polat ayrıntısı! Kullanılan silahlar aynı çıktı…

Dilan Polat’ın işyerine yapılan silahlı saldırı ile Küçükçekmece Ak Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı yere yapılan silahlı saldırıda kullanılan silahlar aynı çıktı.
Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı yere yapılan silahlı saldırı ile ilgili flaş gelişme yaşandı.
12punto’dan Müslim Sarıyar’ın paylaştığı yeni detaylara göre Dilan Polat’ın işyerine yapılan silahlı saldırı ile Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı yere yapılan silahlı saldırıda kullanılan silahlar aynı çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında, söz konusu iki saldırıda ortak bir bağlantı bulduğunu dile getiren Müslim Sarıyar, şu ayrıntıları aktardı.
“Küçükçekmece saldırısında şüpheliler gözaltına alınınca olayda kullandıkları tabanca ve uzun namlulu silah da ele geçirildi. Kriminal Şube Müdürlüğü’ne götürülen silahlardan uzun namlulu olan silahın sabıkalı olduğu ortaya çıktı. 7 aylık evli Ebru Güneş Dumlu’yu ağır yaralayan uzun namlulu silah 10 Ekim 2023 tarihinde Dilan Polat’ın işyerinin kurşunlanmasında kullanılan silah olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine soruşturma bu yönde ilerledi. Ancak şüpheliler Dilan Polat’ın işyerine saldırıyı kendilerinin yapmadığını bu silahları da başka birinden temin ettiklerini belirttiler… Böylelikle Dilan Polat’ın işyerine yapılan saldırı da kullanılan uzun namlulu silah da ele geçirildi. Şimdi polis o gece saldırıyı gerçekleştiren saldırganların peşine düştü.”
12punto’dan Müslim Sarıyar’ın ‘Küçükçekmece saldırısında Dilan Polat ayrıntısı’ başlıklı yazısı şöyle:
Bu yazımda İstanbul’da meydana gelen iki saldırıdan bahsedeceğim. Biri geçtiğimiz yıl ekim ayında Dilan Polat’ın işyerine yapılan silahlı saldırı, diğeri de bu ay Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı yere yapılan silahlı saldırı… Aslında Küçükçekmece saldırısını geçen haftaki yazımda bahsetmiştim. Ancak iki olayı soruşturan İstanbul polisi bir bağlantı buldu. İşte size her iki saldırının detaylarını anlatırken nedir o bağlantı ondan da bahsedeceğim.
İstanbul Ataşehir’de Dilan Polat’a ait güzellik merkezine 10 Ekim 2023 gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Güzellik merkezinin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti.
Olay yerinde yapılan çalışmalarda boş kovanlar toplanmış, incelenmek üzere kriminal şubeye gönderilmişti. Saldırganlar ise olay yerinden kaçmıştı. Şatafatlı hayatlarıyla dikkat çeken ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi kanunlarına muhalefet” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tarihler 10 Şubat 2024’ü gösterdiğinde İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde plakasız bir araçla gelen 5 saldırganın içinde bulunduğu şahıslar, uzun namlulu silahla ve tabancalarla ateş ettiler. Saldırıda yolda yürüyen Ebru Güneş Dumlu, uzun namlulu silahla başından vurularak ağır yaralandı. Saldırının olduğu sırada bir dernekte Ak Parti’nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yapıyordu. Saldırının ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçta bulunan saldırganların da bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan incelemede 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet etmişti.
İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede bu iki saldırıda ortak bir bağlantı buldu. Küçükçekmece saldırısında şüpheliler gözaltına alınınca olayda kullandıkları tabanca ve uzun namlulu silah da ele geçirildi. Kriminal Şube Müdürlüğü’ne götürülen silahlardan uzun namlulu olan silahın sabıkalı olduğu ortaya çıktı. 7 aylık evli Ebru Güneş Dumlu’yu ağır yaralayan uzun namlulu silah 10 Ekim 2023 tarihinde Dilan Polat’ın işyerinin kurşunlanmasında kullanılan silah olduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine soruşturma bu yönde ilerledi. Ancak şüpheliler Dilan Polat’ın işyerine saldırıyı kendilerinin yapmadığını bu silahları da başka birinden temin ettiklerini belirttiler. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguları tamamlanan şüpheliler Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Aralarında uzun namlulu silahı kullanan Serhat adlı kişinin de bulunduğu 16 kişi, “Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs”, “Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”;, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle Dilan Polat’ın işyerine yapılan saldırı da kullanılan uzun namlulu silah da ele geçirildi. Şimdi polis o gece saldırıyı gerçekleştiren saldırganların peşine düştü.