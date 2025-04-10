ÇAYIRHAN’DAKİ MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yer alan Çayırhan maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 2’si ağır, toplam 13 işçi yaralandı. Olay, gece vardiyasının değişimi sırasında gerçekleşti. Maden ocağında yaşanan göçüğün ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastanelere kaldırdı.

GÖÇÜK 03:00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Çayırhan Hırkatepe maden ocağında, gece saat 03:00 sıralarında göçük meydana geldi. O sırada ocakta bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan 2 işçi ise daha ileri tedavi için ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

ANKARA VALİLİĞİ: GAZ NEDENİYLE PATLAMA OLMUŞ

Ankara Valiliği, patlama nedeniyle yaşanan göçükle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesinde, Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait maden sahasında 10 Nisan 2025 tarihinde saat 01:30 sıralarında yeraltında gaz nedeniyle bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucu ocakta çalışan 29 işçiden 1’i ağır, 1’i orta, 11’i ise hafif yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edilmiştir” denildi.

ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Ankara Valiliği, patlamanın ardından adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurdu. Olayın ardından maden ocağındaki güvenlik önlemleri arttırıldı ve çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net