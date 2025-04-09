ERDOĞAN’DAN İMAMOĞLU’NA SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yol açan yolsuzluk soruşturması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Oyunu yazan onlar, İstanbul’da Escobar düzeni kuran onlar ama zeytinyağı gibi üste çıkan yine onlar” diyerek muhalefete yüklendi.

“ŞİKAYETİ YAPAN DA, İHBAR EDEN DE ONLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB’de yaşananları “Escobar düzeni” benzetmesiyle nitelendirerek, yaşananların arkasında bizzat muhalefetin olduğunu iddia etti. “Şikayeti yapan onlar, savcıların kapısında ihbar sırasına giren onlar ama zeytinyağı gibi üste çıkan yine onlar,” diyen Erdoğan, sürecin siyasi değil, hukuki olduğunu savundu.

İmamoğlu’na yönelik sert ifadeler kullanan Erdoğan, “Kendi içinizdeki hesaplaşmalarınız bizi ilgilendirmez. Başınıza ne geldiyse, sizin kibirli tutumlarınız yüzünden geldi” dedi.

“GENÇLERİ POLİSE SALDIRTAN SİZSİNİZ”

Konuşmasının devamında muhalefeti gençleri istismar etmekle suçlayan Erdoğan, “CHP’yi bu mafya düzeninin içine siz soktunuz. Gençleri polisle çatıştıran, sokakları ateşe veren sizsiniz. Onların hayatlarını karartan, kariyer basamaklarını kullanarak gençleri bozuk para gibi harcayan sizsiniz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, özellikle sokak olayları, öğrenci gösterileri ve protestolar üzerinden muhalefeti sert dille eleştirirken, “Bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz, kullandırtmayacağız” dedi.

“CHP DARBE VE YOLSUZLUKLA ANILAN BİR PARTİ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “cuntacı” suçlamalarına da yanıt veren Erdoğan, “CHP demek cunta demektir. Sadece yolsuzluğun değil, darbeciliğin de kitabını yazdılar” ifadelerini kullandı.

İsmet İnönü’yü işaret ederek CHP’nin iktidardan uzaklaşmasının halkın tercihine dayandığını belirten Erdoğan, “1950’de millet ilk şeffaf seçimle CHP’yi gönderdi. CHP, koltuğu bırakmak zorunda kaldığında bile bunu millete lütuf gibi sundu” dedi.

“BOYKOT ÇAĞRISIYLA KENDİLERİNİ VURDULAR”

Erdoğan ayrıca, muhalefetin çağrısını yaptığı boykot girişimlerine de değinerek, “Boykot çağrısı yapanlar, bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Güvendiğiniz dağlara kar yağdı. Batılı dostlarınız sizi çoktan terk etti. Aradığınız numaralar ya kapalı, ya da sizi engelledi” sözleriyle muhalefetin uluslararası destek beklentilerini boşa çıkardığını savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışı, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası artan siyasi gerilimin önümüzdeki süreçte daha da tırmanabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net