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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’ndan Cem Yılmaz’a ‘alkol’ cezası!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’ndan Cem Yılmaz’a ‘alkol’ cezası!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mayıs 2024 - 17:09

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ünlü komedyen Cem Yılmaz’a sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı iddiasıyla ‘reklam durdurma’ cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Cem Yılmaz'a 'alkol' cezası! - Sayfa 1

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’a Instagram paylaşımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından ceza geldi.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Cem Yılmaz'a 'alkol' cezası! - Sayfa 2

Sabah’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı incelemelerde Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımlarında, alkollü içecek ürünlerini paylaştığını tespit etti.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Cem Yılmaz'a 'alkol' cezası! - Sayfa 3

Bu nedenle Kurul, Cem Yılmaz’a reklamları durdurma cezası verdi.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Cem Yılmaz'a 'alkol' cezası! - Sayfa 4
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Cem Yılmaz'a 'alkol' cezası! - Sayfa 5
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