Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’ndan Cem Yılmaz’a ‘alkol’ cezası!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ünlü komedyen Cem Yılmaz’a sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı iddiasıyla ‘reklam durdurma’ cezası verdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’a Instagram paylaşımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından ceza geldi.
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Sabah’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı incelemelerde Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımlarında, alkollü içecek ürünlerini paylaştığını tespit etti.
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Bu nedenle Kurul, Cem Yılmaz’a reklamları durdurma cezası verdi.
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