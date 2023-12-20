Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

5 TL’lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi! ‘Atatürk’e benzemiyor’ tartışması başlamıştı…

5 TL’lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi! ‘Atatürk’e benzemiyor’ tartışması başlamıştı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
20 Aralık 2023 - 16:35

Darphane’den “5 liradaki görsel Atatürk’e benzemiyor” yorumlarına yanıt geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’ndan ilk açıklama! ‘Yapacak bir şey yok…’İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’ndan ilk açıklama! ‘Yapacak bir şey yok…’
Filenin Sultanları değil “Atatürk’ün kızları” olsunFilenin Sultanları değil “Atatürk’ün kızları” olsun
Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e ‘korkak’ yanıtı! Sessizliğini bozdu…Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e ‘korkak’ yanıtı! Sessizliğini bozdu…
İYİ Parti’de sular durulmuyor: Bir istifa daha geldi!İYİ Parti’de sular durulmuyor: Bir istifa daha geldi!
Halil Umut Meler: Bana yapılan saldırıyı Emre Belözoğlu planladıHalil Umut Meler: Bana yapılan saldırıyı Emre Belözoğlu planladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil’den Acun Ilıcalı’ya kara para aklama suçlaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü mankenden üvey annesine kara para aklama davası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının kadrosu ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FETÖ firarisi Hakan Şükür Fatih Terim sırrını açıkladı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YARGITAY ÜYESİNDEN OLAY YARATAN PAYLAŞIM
GÜNLÜK HABER AKIŞI
73 yaşındaki Nihat Özdemir uzun boylu genç sevgilisi Nursel Çökelek’le göğsünü gere gere poz verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den çok kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’ndan ilk açıklama! ‘Yapacak bir şey yok…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
5 TL’lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi! ‘Atatürk’e benzemiyor’ tartışması başlamıştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filenin Sultanları değil “Atatürk’ün kızları” olsun
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa’da tartışmalı göç yasa tasarısını kabul ettiAralık 20, 2023-1:18 pm
Gazze’de iletişim hizmetleri bir kez daha kesildiAralık 20, 2023-1:12 pm
Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısıAralık 20, 2023-1:10 pm
Fatih Erbakan’dan ittifak açıklamasıAralık 20, 2023-1:09 pm
Biyonik Gazeteci Şenol Goncagül yaşamını yitirdi!Aralık 20, 2023-11:26 am
Otomotiv devi Hyundai’den büyük karar: O ülkeden çekiliyorAralık 20, 2023-10:08 am
Rusya Başbakanı Mişustin, Çin’deAralık 20, 2023-10:06 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !