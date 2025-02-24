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Wanda Nara’nın Boşanma Talepleri Şaşkınlık Yarattı! 500 Bin Euro Tazminat ve Lüks İstekler

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, şu sıralar boşanma süreciyle gündemde. Arjantinli oyuncu, ünlü model Wanda Nara ile boşanırken, Nara’nın istekleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

İlişkisi kadar, aşk hayatıyla da sıkça gündeme gelen Wanda Nara, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’den boşanmak için önemli taleplerde bulundu.

Wanda Nara’nın İstekleri

Wanda Nara’nın boşanma için talep ettiği maddeler arasında şunlar yer alıyor:

  • 500 bin Euro tazminat,
  • Como Gölü kıyısında bir villa,
  • Milano’da bir daire,
  • Çocukların velayeti.

Velayet Krizi

Boşanma süreci, çocuklarının velayeti nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Nara ve Icardi arasındaki en büyük anlaşmazlık, kızları Francesca ve Isabella’nın velayetinin kimin elinde olacağı. Icardi, çocukların velayetinin kendisinde kalmasını istiyor, ancak Nara bu konuda sert bir tutum sergiliyor.

Boşanma Duruşması 11 Mart’ta

Boşanma davasının ilk duruşması ise 11 Mart’ta yapılacak. Nara ve Icardi arasında bu süreçte neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

Wanda Nara’nın Boşanma Talepleri Şaşkınlık Yarattı! 500 Bin Euro Tazminat ve Lüks İstekler
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