HAKAN ALTUN’DAN SÜRPRİZ İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun, yıllardır imzası haline gelen sakallı imajına ara verdi. Sosyal medya hesabından “Sakallar tatilde, bıyıklar kaldı” notuyla yaptığı mizahi paylaşım, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Müzik dünyasının duygusal şarkılarıyla tanınan güçlü sesi Hakan Altun, bu kez sahne performansı veya yeni bir şarkısıyla değil, sürpriz imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Yıllardır sakallı haliyle hafızalara kazınan sanatçı, hayranlarını şaşırtarak sakallarını kesip sadece bıyık bıraktığı yeni görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

“YÜZÜMÜ DE TATİLE ÇIKARDIM”

Altun, yeni imajını mizahi bir dille duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Sakallar tatilde, bıyıklar kaldı. 20 günlük tatilde sadece ruhumuzu değil, yüzümüzü de dinlendirelim dedik. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen yok.”

Sanatçının bu esprili yaklaşımı ve bıyıklı hali, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Takipçileri, “gençleşmişsin”, “farklı ama çok yakışmış”, “bu da sana ayrı bir hava katmış” gibi yorumlarla yeni tarzını destekledi.

TAKİPÇİLERDEN YOĞUN ETKİLEŞİM

Altun’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medyada viral olan bu gönderi, hem nostalji duygusu uyandırdı hem de sanatçının ne kadar sıcak ve samimi bir bağ kurabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü sanatçının bu değişiminin kalıcı mı yoksa geçici mi olacağı ise şimdilik merak konusu.