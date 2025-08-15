SİBEL CAN VE EMİR SARIĞÜL ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİNDE

Türk sanat müziğinin güçlü sesi ve sahne performansıyla yıllardır adından söz ettiren Sibel Can, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Emir Sarıgül ile yeniden magazin manşetlerinde. İkili, önceki akşam İstanbul’un lüks restoranlarından birinde baş başa akşam yemeği yerken hayranları tarafından görüntülendi. Mekanın loş ışıkları ve samimi atmosferinde oldukça keyifli anlar yaşayan çift, masada gülümseyerek sohbet etti.

Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün yakınlığı aslında uzun zamandır magazin kulislerinde konuşuluyor. 2019 yılında Fatoş Altınbaş’tan boşanan Emir Sarıgül’ün, evlilik sürecinde Sibel Can ile aşk yaşadığı iddiaları o dönem oldukça gündem yaratmıştı. Ardından, geçen yıl Güney Fransa’da gizlice evlendikleri öne sürülmüş, ancak her iki taraf da bu iddiaları net bir dille yalanlamıştı.

Sosyal medyada dolaşan “Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi” söylentileri üzerine ünlü sanatçının basın danışmanı, “Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül’ü evlendirmiş ama şu an Cahide’de sahnede” diyerek dedikodulara noktayı koymuştu. Tüm bu açıklamalara rağmen çiftin birlikte görüntülenmesi, söylentilerin yeniden alevlenmesine sebep oldu.

Geçtiğimiz haftalarda da Fransa tatili dönüşünde Nice Havaalanı’nda objektiflere takılan ikili, bu kez İstanbul’daki romantik yemekleriyle gündemde. Mekanda baş başa geçirilen bu özel anlar, hayranları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Emir Sarıgül’ün özel hayatı daha önce de sık sık basına yansımıştı. Sibel Can’dan önce spiker Buket Aydın ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Sarıgül, iş dünyasındaki kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin basınının ilgisini çekiyor. Sibel Can ise her zaman olduğu gibi zarafetiyle dikkat çekerken, o akşam giydiği şık kombiniyle de beğeni topladı.

Çiftin yemek boyunca birbirine yakın tavırlar sergilemesi ve zaman zaman kahkahalar atarak sohbet etmesi, ilişkilerinin dostluk sınırlarını aşıp aşmadığı sorusunu yeniden akıllara getirdi. Şu an için iki taraftan da konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi, ancak bu karelerin ardından magazin gündeminin bir süre daha Sibel Can ve Emir Sarıgül üzerine yoğunlaşacağı kesin görünüyor.