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Wanda Nara Icardi’yi Galatasaray’dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı

Wanda Nara Icardi’yi Galatasaray’dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı
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15 Kasım 2022 - 13:45
Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, geride kalan 14 haftanın sonunda topladığı 27 puanla zirvenin en yakın takipçisi konumundayken, sezon başı PSG’den kadroya katılan yıldız oyuncu Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli’nin eski eşi ve menajeri olan Wanda Nara’nın paylaşımı söylentileri de beraberinde getirdi. İşte detaylar…

Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 1

Galatasaray’ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, özellikle Beşiktaş maçında attığı gollerle takımını sırtlamayı başarırken, son oynanan Başakşehir mücadelesini de boş geçmemiş ve 45. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başarmıştı.

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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 2

Takıma katılışının ilk zamanları zaman zaman taraftarın tepkisine neden olan ancak son haftalardaki performansıyla göz dolduran Icardi için yönetim kolları sıvarken, eski eşi ve menajeri olan Wanda Nara’dan flaş bir hamle geldi.

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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 3

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun yaptığı açıklamalar dünya futboluna bomba gibi düştü… Galatasaray taraftarı heyecanlandı. Akıllarda ”ah o bir ihtimal” oluştu. Çünkü CEO Erden Timur “hayal bile edilemeyecek bir transfer” sözü vermişti.

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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 4

Galatasaray taraftarı o bir ihtimali düşünürken canlarını sıkacak bir gelişme yaşandı. Hayranı oldukları golcüleri Mauro Icardi’nin eşi sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Ayrılığı eşi Mauro Icardi ile çıktığı Maldivler tatilinden bir video paylaştı.

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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 5

Paylaşım sırasında üzerinde Manchester United formasına benzetilerek yapılan Balenciaga’nın özel yapım futbol formasının olması dikkatlerden kaçmadı. Bazıları bunu ”Messi’ye inat, Wanda Nara ile Icardi, Ronaldo’ya destek” olarak yorumladı.

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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 6

Wanda Nara’nın böyle durumları iyi değerlendirdiğini iddia eden diğerleri ise ”Manchester United’a mesaj olarak” değerlendirdi.

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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 7

Mauro Icardi’nin “teklif gelmesi durumunda Kırmızı Şeytanlar” forması giymeye hazır olduğu yorumunu çıkarırken, Nara’nın Arjantinli yıldızı Ronaldo’nun yerine Manchester United’a önerdiği yorumları da yapıldı.

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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 8
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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 9
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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 10
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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 11
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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 12
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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 13
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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 14
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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 15
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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 16
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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 17
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Wanda Nara Icardi'yi Galatasaray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı - Sayfa 18

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