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Belki Olur, ilk teklisi “Affetmem” dijital platformlarda

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Alternatif rock sahnesine güçlü bir giriş yapan Belki Olur, ilk teklisi “Affetmem” ile müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

MüzikOnair etiketiyle yayımlanan “Affetmem”, netd müzik YouTube kanalında video klibiyle dinleyicilerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Elif Sude Eroğlu’na aitken, düzenleme ve mix & mastering çalışmaları Kadir Gün tarafından yapıldı. Video klibin yönetmen koltuğunda ise İsmail Çakır oturuyor.

Belki Olur’un kurucu üyelerinden biri olan Elif Sude Eroğlu, grubun bas gitaristliğini üstlenmenin yanı sıra, şarkıların söz ve bestelerine de imza atıyor. Rock müzik sahnesinde hem enstrümanist hem de besteci kimliğiyle öne çıkan Eroğlu, grubun müzikal çizgisini şekillendiren önemli isimlerden biri.

Belki Olur’un ilk teklisi “Affetmem” tüm dijital platformlarda ve video klibiyle YouTube’da yayında.

Belki Olur, ilk teklisi “Affetmem” dijital platformlarda
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