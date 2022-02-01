Oscar Ödülleri’ne damga vuran an! Will Smith, Chris Rock’ı tokatladı!
Oscar ödül törenine şoke eden anlar… Will Smith, sunucu Chris Rock’a önce yumruk attı; ardından ‘Karımın adını ağzına alma’ diye bağırdı. Törendeki gazeteciler reklam arası verildiğinde Denzel Washington’ın Will Smith’i sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.
Will Smith’in hareketi törene damga vurdu.
Chris Rock, Smith’in saçkıran hastalığı geçiren eşi Jada Pinkett Smith’in saçıyla ilgili şaka yapınca, Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock’a vurdu daha sonra ‘Karımın adını ağzına alma’ diye bağırdı.
Smith, daha sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ünlü oyuncunun ödül aldığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Smith törende özür diledi.