Oscar Ödülleri’ne damga vuran an! Will Smith, Chris Rock’ı tokatladı!

Oscar ödül törenine şoke eden anlar… Will Smith, sunucu Chris Rock’a önce yumruk attı; ardından ‘Karımın adını ağzına alma’ diye bağırdı. Törendeki gazeteciler reklam arası verildiğinde Denzel Washington’ın Will Smith’i sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.

Oscar Ödülleri bu gecce sahiplerini buldu. Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül töreninde Ukrayna mesajı verildi.

Will Smith’in hareketi törene damga vurdu.

Chris Rock, Smith’in saçkıran hastalığı geçiren eşi Jada Pinkett Smith’in saçıyla ilgili şaka yapınca, Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock’a vurdu daha sonra ‘Karımın adını ağzına alma’ diye bağırdı.