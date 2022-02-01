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Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için…

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için…
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07 Mart 2022 - 15:50

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Olimpiyat altın madalyalı ritmik jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kabaeva’nın 2019 yılında ikiz çocuklarının doğumdan sonra ortadan kaybolduğu söylenmişti.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 1

Alina Kabaeva, 2000 yılındaki Sydney Olimpiyatları’nda aldığı bronz madalya ve dört yıl sonra Atina’da aldığı altın madalya ile ismini duyurduğunda henüz çok gençti.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 2

Başarılarının üzerinden geçen kısa sürenin ardından Rusya’nın en seçkin kadını olarak anılmaya başlandı.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 3

2004’te ise Maxim adlı erkek dergisi için çıplak poz verdi.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 4

Doping iddialarıyla altın dünya şampiyonluğu madalyasını kaçıran Alina, bu sıralarda Putin’le tanıştı.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 5

Tanıştıkları dönemde Putin evliydi, Alina ise David Museline isimli bir polis memuru ile birlikteydi.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 6

İkili ilişkilerini hiçbir zaman kabul etmese de 38 yaşındaki Kabaeva, Putin ile adı anılmaya başladığından beri nadiren halk arasında görüldü.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 7

ESKİ EŞİNİN DE İSVİÇRE PASAPORTU VAR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 12. gününde Rusya cephesinden yeni bir iddia ortaya atıldı.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 8

Medyada yer alan haberlere göre Putin, sevgilisi ve dört çocuğunu İsviçre’de saklıyor.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 9

Sayfa Altı, Kabaeva’nın 7 yaşındaki ikiz kızları da dahil olmak üzere dört küçük çocukla beraber İsviçre’de saklandığını iddia etti.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 10

Rapora göre Kabaeva ve dört çocuğunun hepsinin İsviçre pasaportu var.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 11

Ayrıca eski karısı Lyudmila Putina ile yetişkin kızları Maria ve Katerina’nın da İsviçre pasaportunun bulunduğu belirtildi.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 12

Kabaeva’nın 2021 yılındaki yaptığı açıklama, en son halk içinde görüldükten iki yıl sonra gelmiş ve eski jimnastikçiye yakın bir kaynak, Putin’le olan bağlantıları hakkında şunları söylemişti.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 13

 “Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz.”

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 14

Vladimir Putin, 1983 yılında Lyudmila Shkrebneva ile evlenmişti.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 15

İkili evlilik hayatlarında “bekar alışkanlıkları” sürdürme eğiliminde olduklarını itiraf etmişlerdi.

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 16

İşte Alina Kabaeva’dan bazı kareler…

Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 17
Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 18
Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 19
Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 20
Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 21
Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 22
Vladimir Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddia! Çatışmadan korumak için… - Sayfa 23
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