Eş olarak seçip ‘insanlık görevi’ diye kandırdılar

Dünyanın tanıdığı bir ünlünün sevgilisi ya da eşi olmak çok kolay bir durum olmasa gerek. Eğer siz de onun kadar ünlü değilseniz tabii! Ama gösteri dünyasında anlatıla anlatıla bitirilemeyen öyle bir öykü var ki muhtemelen eşine benzerine rastlamak hiç kolay değil. Sinemanın ünlü ve nüfuzlu oyuncusuna eş olarak seçilen gencecik kadın yıldız, diş tellerinden saç rengine kadar ‘değiştirilip’ yenilendi. Hatta o sırada birlikte olduğu sevgilisinden bazı yalanlarla ayırdılar. Daha da ileri gidildi ve kendisi de oyunculuk alanında basamakları tırmanan genç kadına, “bir insanlık görevini yerine getirmesi gerektiği” söylendi.

KORKUSUNDAN BİR DAHA TEK KELİME ETMEDİ

Güzel yıldız, eş adayı olarak seçildiği, o çok ünlü oyuncunun hoşuna gitmeyen bazı davranışlar sergilediği zaman da aldığı ceza çok ağır oldu. Oyuncunun ona yüksek sesle bağırması, yaşadıklarının belki de en hafif olanı. Çünkü, ünlü oyuncunun eşi olması için seçilen ve eğitilen genç kadının bir noktadan sonra buna yanaşmaması, ait oldukları topluluk için kabul edilebilir bir durum değildi. Genç kadın, dizlerinin ve ellerinin üzerinde yerlerde sürünerek, elindeki diş fırçasıyla genel tuvaletleri temizlemek zorunda bırakıldı. Bütün bunların ardından, hayatının bu dönemi hakkında tek kelime bile etmedi. Başına gelecekleri engellemenin tek yolu buydu çünkü.

“ANLI ŞANLI” OYUNCUYA EŞ OLARAK SEÇİLMİŞTİ

Şimdi böyle okuduğunuz zaman gerçek hayattan bir öykü gibi değil de sanki bir Film senaryosu gibi geliyor kulağa. Ama bütün bunlar gerçek… Hatta olaylar, çok yakın bir geçmişte meydana geldi, taraflar da hala hayatta. Daha fazla bekletmeden anlatalım, söz konusu bu genç kadın yıldızın ve eş adayı olarak seçildiği o çok ünlü oyuncunun kim olduğunu…

O ünlü oyuncu, son dönemde Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) ve Top Gun: Maverick filmleriyle gündemde olan Tom Cruise. 60 yaşına merdiven dayamasına rağmen, gençlik iksirini bulduğu var sayılan, gökyüzünde uçakların tepesinde gezen, trenlerin üzerinde çekilen kavga sahnelerinde dublör bile kullanmayan, İngiliz kraliyet ailesiyse yakınlığı da dillere destan olan Cruise… Onun eşi olması için seçilen ve bu işin olmayacağı anlaşılıp üstelik bu konuda konuşunca umumi tuvalet temizlemekle cezalandırılan kişi de İran asıllı İngiliz oyuncu Nazanin Boniadi. Şimdi bu çarpıcı öykü ile birlikte Hollywood’da epey taraftarı bulunan Scientology tarikatının önde gelenlerinden biri olan Tom Cruise ile ilgili dudak uçuklatan gerçeklere bir bakalım. Böylece belki de neden Tom Cruise’un Katie Holmes’tan boşandıktan sonra neden uzun süreli ilişkiye girmediğini de biraz olsun anlayabiliriz.

GÜNDÜZ DİZİLERİNDEN HOLLYWOOD’A

Bugün 42 yaşında olan Nazanin Boniadi, 1980 yılında, İran devriminin hemen ertesinde Tahran’da dünyaya geldi. O daha bir aylık bile değilken, ailesi ülkeden kaçtı ve politik göçmen olarak İngiltere’ye, Londra’ya taşındı. Nazanin doğal olarak Londra’da büyüdü, eğitim hayatı da o ülkede geçti. Küçük yaşlarda keman çalmaya ve bale yapmaya başladı. Ardından ilerleyen yıllarda oyunculuğa yöneldi. Zaten onu Tom Cruise ile aynı çizgide buluşturan da mesleği oldu. General Hospital adlı gündüz dizisindeki Leyla Mir karakteriyle dikkat çekti. Bunun ardından General Hospital: Night Shift adlı diziyle, üzerine yönelen ilgiyi “katladı” kelimenin tam anlamıyla… Bu kadarla da kalmadı… Bu dizilerdeki başarılı performansı ona Charlie’nin Savaşı, Iron Man, The Next Three Days gibi Hollywood yapımlarının yolunu açtı.

Böyle bakılınca Nazanin Boniadi’nin, Tom Cruise gibi. onunla aynı sektörde tanınan bir yıldızın dikkatini çekmesi normal karşılanabilir. Elbette bu bir yere kadar doğru. Ama onu Cruise ile ortak çizgide buluşturan ayrıntı annesi! Çünkü Nazanin Boniadi’nin annesi de tıpkı Tom Cruise gibi Scientology tarikatı üyesiydi. Nazanin de annesinin etkisiyle 17 yaşındayken tarikata katılmıştı. İşte bu denklemin sonucu olarak da o sırada Nicole Kidman’dan ayrılıp birkaç başarısız ilişki yaşayan Tom Cruise için iyi bir eş adayı olarak seçildi Boniadi. Tabii ki Scientology tarikatının ileri gelenleri tarafından.

‘İNSANİ BİR GÖREVE HAZIRLANDIĞI’ KONUSUNDA İKNA EDİLDİ

Ama bu içine kapalı topluluğun ileri gelenlerinden biri olduğu bilinen Tom Cruise’un eşi olmak çok kolay değildi. Nazanin bazı değişimlerden geçti. Diş telleri çıkarıldı, saçlarını boyamak zorunda kaldı. Daha da ilginci o sırada birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrıldı. Genç kadını, Tom Cruise’un eşi olmaya ikna etmek için ona sevgilisinin kendisini aldattığı söylenti. O arada Nazanin Boniadi’nin ikna edildiği başka bir ayrıntı daha vardı: Genç kadın bütün bu hazırlıkların “insani bir görev için” olduğunu sanıyordu. Yani Tom Cruise’un eşi olarak seçildiğini bilmiyordu.

Nazanin Boniadi, Tom Cruise’un eşi olarak seçilmeden önce bir dizi denemeden geçirildi. Aylar süren görüşmeler yapıldı, sonra da ailesinden ve sevdiklerinden ayrıldı. Ardından Boniadi, New York’a gitti. İşte orada da kendisine söylenilen o “insani görevin” ne olduğunu öğrendi: Tom Cruise’un eşi olmak!. Bu arada Nazanin Boniadi’nin insan hakları konusundaki faaliyetleriyle bilinen bir aktivist olduğunu da hatırlatalım.

BAŞ AĞRISI HAYATINI KARARTTI

Tom Cruise ile Nazanin Boniadi, 2004 yılında birkaç ay birlikte yaşadılar. Bu da tam Cruise ile Boniadi hakkında birlikte olduklarına dair söylentilerin ortalarda dolaştığı dönemdi zaten. Fakat sonra bir dizi olay yaşandı ve ikilinin, bir çift olarak birbirlerine uygun olmadığı ortaya çıktı. Gelin o olaya da bir bakalım.

Bir gün Scientology tarikatının lideri David Miscavige, Cruise ile Boniadi’yi, birlikte yaşadıkları evde ziyaret etti. İleri sürelenlere göre Boniadi’nin o sırada başı ağrıyordu. Bu yüzden de Scientology lideri Miscavige’in kendisine söylediği bazı şeyleri anlayamadı. Bu durum ise hem Miscavieg’i hem de Cruise’u çok kızdırdı. Hatta iddialara göre Cruise, tarikat liderini aşağıladığı için Nazanin Boniadi ile amansız bir kavgaya tutuştu. Ona bağırdı, çağırdı. Birkaç hafta sonra da Cruise ile Boniadi’nin ilişkisi bitti. Ama Nazanin Boniadi’nin başına gelenler bununla bitmedi.

DİŞ FIRÇASIYLA TUVALET TEMİZLETTİLER

Cruise ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra Nazanin Boniadi, bir arkadaşına ünlü aktörle birlikte olduğu sırada yaşadığı sıkıntıları anlattı. İşte bu onun yaptığı en büyük hata oldu. Çünkü dertleştiği o arkadaşı da Scientology ile bağlantılı biriydi ve Boniadi’nin kendisine anlattıklarını bir rapora dönüştürüp tarikat ileri gelenlerine iletti. İşte o noktadan itibaren Boniadi için çileli günler başladı. Boniadi, dizleri ve elleri üzerinde eğilerek, elindeki diş fırçasıyla tarikat üyelerinin kullandığı genel tuvalet ve banyoları temizlemek zorunda kaldı. Zaten ondan sonra da bir daha asla Tom Cruise ile yaşadıkları hakkında kimseyle konuşmadı.

O GÜN ASLINDA KATIE HOLMES’UN KADERİ DE DEĞİŞTİ

Tom Cruise’un eşi olması için seçilen Nazanin Boniadi’nin, Scienlotogy tarikatı lideri kendilerini ziyarete gittiği gün başının ağrıması hem onun hem de Katie Holmes’un kaderini değiştirdi. Belki Boniadi’nin o gün başı ağrımasaydı, Nicole Kidman’dan boşanan Tom Cruise’un eşi olacaktı. Ama olaylar öyle gelişmedi. Bir iddiaya göre Cruise’u üçüncü eşi Katie Holmes’a yönlendiren de Boniadi ile yürümeyen ilişkisi oldu.

GENÇ KIZLIĞINDA HAYRAN OLDUĞU OYUNCUYLA EVLİLİK FIRSATINA SIRT ÇEVİREMEDİ

Holmes’u, Cruise’a yaklaştıran ise daha 15 yaşında bir genç kızken ünlü oyuncuya uzaktan uzağa duyduğu hayranlıktı. Yani şöyle anlatalım, Holmes, kendisinden yaşça büyük olan Cruise’a hayrandı. Bu durumda onun günün birinde Cruise ile evlenmesi ise Holmes’u dünya üzerindeki şanslı azınlıktan biri haline getirdi. Ama altı yıl süren evliliğin ardından Cruise ile boşanması bunun böyle olmadığının kanıtı. Boşanmanın ardından Cruise’un tek biyolojik çocuğu Suri ile hiç ilgilenmemesi, daha da ilginci Katie Holmes’un, eski eşi hakkında asla tek kelime etmemesi, Scientology kurallarının, hayatlarındaki etkisinin bir göstergesi.