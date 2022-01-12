Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi!
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, çırılçıplak poz verdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Çok sayıda etkileşim alan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Berrak Tüzünataç sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Daha önce bir sanat çalışması için vücudunda ‘bla’ yazısıyla çırılçıplak objektiflerin karşısına geçen Tüzünataç, yeni paylaşımıyla yine çok konuşulacak.
Güzel oyuncu yine aynı yazıyı yazdırarak yine çırılçıplak objektiflerin karşısına geçti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Tüzünataç’ın karesi olay oldu.
İşte güzel oyuncunun o paylaşımı…
37 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
İşte Berrak Tüzünataç’ın öne çıkan diğer paylaşımları…