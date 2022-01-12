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Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi!

Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi!
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12 Ocak 2022 - 14:20

Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, çırılçıplak poz verdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Çok sayıda etkileşim alan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi! - Sayfa 1

Çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Berrak Tüzünataç sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi! - Sayfa 2

Daha önce bir sanat çalışması için vücudunda ‘bla’ yazısıyla çırılçıplak objektiflerin karşısına geçen Tüzünataç, yeni paylaşımıyla yine çok konuşulacak.

Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi! - Sayfa 3

Güzel oyuncu yine aynı yazıyı yazdırarak yine çırılçıplak objektiflerin karşısına geçti.

Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi! - Sayfa 4

Sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Tüzünataç’ın karesi olay oldu.

Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi! - Sayfa 5

İşte güzel oyuncunun o paylaşımı…

Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi! - Sayfa 6
Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi! - Sayfa 7
Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi! - Sayfa 8
Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi! - Sayfa 11

37 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Berrak Tüzünataç balkonda çırılçıplak poz verdi! - Sayfa 12

İşte Berrak Tüzünataç’ın öne çıkan diğer paylaşımları…

 

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