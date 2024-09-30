Victor Osimhen hızlı başladı! Ne Lille, ne Napoli’de bunu yapamamıştı

Adı, ülkesinin yerel dilinde ‘Tanrı iyidir’ anlamına gelen Osimhen, Süper Lig yedinci haftasında lacivert-beyazlılar karşısında şeytanın bacağını kırdı. Abdülkerim’in ortasına iyi bir zamanlamayla hareketlenerek bacağını uzatması ve özellikle ikinci golde Sara’nın pasında buluştuğu topu dönerek usta bir vuruşla filelerle buluşturması, sarı-kırmızılı taraftarı coşturdu.

Victor Osimhen, Napoli’yi 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştırdığı iki sezon önceki müthiş performansında bile skor katkısı olarak bu sezonki iyi başlangıcı yapamadı. Galatasaray’daki ilk dört maçında 4 asist, 2 golle 6 gole direkt etki eden yıldız forvet, Serie A’da gol kralı olduğu 2022-23 sezonundaki ilk dört maçında 2 gol, 1 asistle 3 gole direkt katkı sunmuştu. Napoli, Charleroi, Lille ve Wolfsburg forması giydiği hiç bir sezonda daha önce ilk dört maçında altı gollük skor üretemeyen futbolcu, kariyerinin en skorer başlangıcını bu sezon yaptı.