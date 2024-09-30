Victor Osimhen hızlı başladı! Ne Lille, ne Napoli’de bunu yapamamıştı

Adı, ülkesinin yerel dilinde ‘Tanrı iyidir’ anlamına gelen Osimhen, Galatasaray’da şeytanın bacağını kırarak gollerle buluştu. Cim-Bom’daki 4 maçında 6 gole direkt etki eden Nijeryalı forvet, kariyer sezonlarını geçirdiği Lille ve Napoli’de bile böyle başlamamıştı.
Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını Kasımpaşa karşısında yaşarken, sarı-kırmızılılar adına gecenin tesellisi, Victor Osimhen’in golle buluşması oldu. Napoli’den kiralık olarak geldiği yeni takımında önceki üç maçta da asist yapan oyuncunun iki golü ise rakiplere çarpıp ağlara gittiği için kendisinin hanesine yazılmamıştı.
Adı, ülkesinin yerel dilinde ‘Tanrı iyidir’ anlamına gelen Osimhen, Süper Lig yedinci haftasında lacivert-beyazlılar karşısında şeytanın bacağını kırdı. Abdülkerim’in ortasına iyi bir zamanlamayla hareketlenerek bacağını uzatması ve özellikle ikinci golde Sara’nın pasında buluştuğu topu dönerek usta bir vuruşla filelerle buluşturması, sarı-kırmızılı taraftarı coşturdu.
Victor Osimhen, Napoli’yi 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştırdığı iki sezon önceki müthiş performansında bile skor katkısı olarak bu sezonki iyi başlangıcı yapamadı. Galatasaray’daki ilk dört maçında 4 asist, 2 golle 6 gole direkt etki eden yıldız forvet, Serie A’da gol kralı olduğu 2022-23 sezonundaki ilk dört maçında 2 gol, 1 asistle 3 gole direkt katkı sunmuştu. Napoli, Charleroi, Lille ve Wolfsburg forması giydiği hiç bir sezonda daha önce ilk dört maçında altı gollük skor üretemeyen futbolcu, kariyerinin en skorer başlangıcını bu sezon yaptı.
OSIMHEN KIZDIRDI
Napoli’den kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen Victor Osimhen’in Cim Bom’daki performansı İtalya’da yankı uyandırdı. Çizme basınındaki haberlerde şu satırlara yer verildi: “Galatasaray formasını öptü ve sonra Icardi gibi sevindi”, “Osimhen Türkiye’de giderek daha fazla rol alıyor, bu kez de duble yaptı”, “Osimhen’in çılgın gecesi”, “Osimhen zincirlerini kırdı”.
Öte yandan Napoli merkezli haber siteleri, oyuncunun Galatasaray formasını öperek gol kutlaması yapmasının mavi-beyazlı takımın bazı taraftarlarını kızdırdığını yazdı.
“AZ KALDI”
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, instagram hesabından, “Az kaldı” paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda ayrıca kum saati de kullandı.
Uruguaylı eldiven özellikle son yenilen golde topu rakibe atmasından dolayı sosyal medyada olumsuz yorumlar almıştı.