“Fatih Terim istifa” için 18 bin tweet atıldı

Sarı kırmızılı taraftarlar, #fatihterimistifa 18 bini aşkın tweet attı.

CİMBOM TARİHTE BÖYLESİNİ YAŞAMADI

Adana Demir deplasmanında 2-0 kaybeden Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 24 puan toplayabildi. Sarı kırmızılılar böylece, Süper Lig’de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88’den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük puanda kaldı.

2002’DEN SONRA İLK KEZ KARAVANA

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim yönetimindeki en uzun serisini tekrarladı.

Aslan, Kasım 2002’de de üst üste üç deplasmanda müsabakasında fileleri havalandıramamıştı.

Bununla beraber sarı kırmızılılar, 2019-2020 sezonundan bu yana ilk defa Süper Lig’de art arda 7 karşılaşmada da galibiyetin uzağında kaldı.