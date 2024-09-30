Galatasaray’ı zorlayan 5 madde! Okan Buruk dersini aldı

Galatasaray’ın Kasımpaşa maçındaki puan kaybı sonrası Okan Buruk’un 5 madde üzerinde durduğu öğrenildi.

Rams Park’ta 3-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçında sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Galatasaray’da hayal kırıklığı sürerken, takım da önemli dersler aldı.

İşte Teknik Direktör Okan Buruk’un çıkardığı dersler:

SANCHEZ ALTERNATİFSİZ: Kasımpaşa, Nelsson’a baskı yapmazken, Danimarkalı oyunu geriden kurmada büyük sıkıntı yaşadı.

MERTENS PROBLEMİ: Fenerbahçe maçında Osimhen sahada varken kusurları Nijeryalı forvetin enerjisinden dolayı gözükmemişti. Ne var ki Icardi ve Batshuayi gibi 30 yaş üstü forvetler ile oynadığında Mertens’in defoları da ortaya çıktı.

BARIŞ FORMSUZ: Kasımpaşa maçında sakatlanan Sallai’nin yerine oyuna giren Barış’ın performansı endişe yaratıyor.

FORMASYON DEĞİŞİMİ: Sürekli değişen sistem, oyuncuların kafasını karıştırdı. Bu konuda Okan Buruk’un gereksiz risk aldığı ve bu özgüvenin zarar verdiği düşünülüyor.

TORREİRA HATASI: Kasımpaşa maçında süre almayan Torreira’nın takımın en kilit oyuncusu olduğu görüldü. Uruguaylı oyuncunun en ihtiyaç duyulan anlarda kenarda bekletilmesi büyük bir hata oldu.