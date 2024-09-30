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Galatasaray’ı zorlayan 5 madde! Okan Buruk dersini aldı

Galatasaray’ı zorlayan 5 madde! Okan Buruk dersini aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2024 - 9:46

Galatasaray’ın Kasımpaşa maçındaki puan kaybı sonrası Okan Buruk’un 5 madde üzerinde durduğu öğrenildi.

Rams Park’ta 3-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçında sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Galatasaray’da hayal kırıklığı sürerken, takım da önemli dersler aldı.

İşte Teknik Direktör Okan Buruk’un çıkardığı dersler:

SANCHEZ ALTERNATİFSİZ: Kasımpaşa, Nelsson’a baskı yapmazken, Danimarkalı oyunu geriden kurmada büyük sıkıntı yaşadı.

MERTENS PROBLEMİ: Fenerbahçe maçında Osimhen sahada varken kusurları Nijeryalı forvetin enerjisinden dolayı gözükmemişti. Ne var ki Icardi ve Batshuayi gibi 30 yaş üstü forvetler ile oynadığında Mertens’in defoları da ortaya çıktı.

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BARIŞ FORMSUZ: Kasımpaşa maçında sakatlanan Sallai’nin yerine oyuna giren Barış’ın performansı endişe yaratıyor.

FORMASYON DEĞİŞİMİ: Sürekli değişen sistem, oyuncuların kafasını karıştırdı. Bu konuda Okan Buruk’un gereksiz risk aldığı ve bu özgüvenin zarar verdiği düşünülüyor.

TORREİRA HATASI: Kasımpaşa maçında süre almayan Torreira’nın takımın en kilit oyuncusu olduğu görüldü. Uruguaylı oyuncunun en ihtiyaç duyulan anlarda kenarda bekletilmesi büyük bir hata oldu.

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