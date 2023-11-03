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Vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak? İşte yeni tarife…

Vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak? İşte yeni tarife…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Kasım 2023 - 16:27
Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024’te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Değişiklik olmazsa vergi, harç ve cezalar yeni yılda ne kadar olacak?
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