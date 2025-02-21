NARİN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME! HANGİ İSİM İTİRAFÇI OLUP CİNAYETİ ÜSTLENECEK?

NARİN CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞME! HANGİ İSİM CİNAYETİ ÜSTLENECEK?

Diyarbakır’da öldürülen 8. şahıs Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşirken, yeni ses kayıtları ve itiraf iddiaları kamuoyunda sarsmaya devam ediyor. Cinayete ilişkin kritik bir ses kaydının ortaya çıktığı ve katilin kimin olduğu konusunda konuşulduğu ifadeler ortaya çıktı.

SES KAYDINA GÖRE KATİLİN ADI BELLİ Mİ?

Davanın avukatı Ali Eryılmaz , Kürtçe’de bir ses kaydını paylaşarak , bu kaydın cinayetiyle ilgili kritik ayrıntıların ortaya çıktığını belirtti.

Ses kaydında, imam RK’nın, Narin Güran’ın bazı olayları öğrendiğinde, amca Salim Güran’ı aradığı, ardından da cinayetin işlendiği iddia edildi.

Eryılmaz, “Bu telefon kaydı, imamın neden Kazakistan’a kaçtığını da doğruluyor.” dedi.

ARİF GÜRAN, CİNAYETİ OĞLUNA ÜSTLENMESİNİ Mİ İSTİYOR?

Eryılmaz’ın diğer iddiasına göre Arif Güran, cinayeti oğlu Enes’in üstlenmesini istiyor.

Avukat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arif Güran, suç oğlu Enes’in üstlenmesi ve eşi Yüksel ile kardeşi Salim’in bu cinayetten sıyrılıp tahliye edilmesi istiyormuş.” tasarruf kullanıldı.

Eryılmaz ayrıca, “Salim’in tahliye edilmesinin istememesinin sebebi, dışarıda onunla özel olarak hesap görmüş.” sözleriyle dikkat çekti.

DEVRAN GÜRAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Cinayetle ilgili yeni gelişmeler devam ederken, Salim Güran’ın oğlu Devran Güran hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Eryılmaz, “Devran Güran’ın cinayete iştirakten soruşturulması, delillerin toplanarak kamu davasının açılması ve tutuklanması için başvuruda bulunuldu.” dedi.

Başvuruda ayrıca Devran Güran’ın olayın yerinde telefonla açılmasının incelenmesi ve kaçma şüphesi nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının getirilmesi talep edildi.

GÜNDEMİ SARSAN DOĞUM KONTROL HAPI DETAYI

Dava sürecinde Güran’ın ailesinin avukatı Mahir Akbilek , yenge Hediye Güran’ın doğum kontrol hapı aldığı iddialarını kabul etti.

Akbilek, “Bu hap, ertesi gün hapı değil, geleneksel doğum kontrol hapıdır.” bölgedeki ilgili spekülasyonları reddedildi.

CİNAYET DAVASINDA GERİ SAYIM

Narin Güran cinayetiyle ilgili tutukluluk 6 sanık ve toplam 15 şüpheli hakkında devam eden dava, yeni deliller ve iddialarla daha da karmaşık hale geldi.

Hangi ismin itirafçı olup cinayeti üstleneceği , yeni delillerin davada nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.