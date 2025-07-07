Gazetecilik Onuruna Ödül: TGC 2025 Ödülleri Duyuruldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Basın Özgürlüğü Ödülleri 2025 yılı kazananları açıklandı. TGC Yönetim Kurulu, bu yılki ödüllerin bireysel ve kurumsal düzeyde basın özgürlüğünü savunanlara verildiğini duyurdu.

Kişi Dalı Ödülü, halen tutuklu bulunan 16 gazeteciye ve onların şahsında, mesleklerini yapmaları engellenen tüm gazetecilere verildi. Bu ödül ile seçim söylemleri sürecinde haber alma özgürlüğünü savundukları için baskı altına alınan gazetecilere dikkat çekildi.

Tutuklu gazeteciler şunlardır: Abdurrahman Öncü, Aziz Oruç, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Lezgin Akdeniz, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Ali Ertaş, Mehmet Şahin, Neşe Toprak, Ömer Çelik, Ramazan Geciken, Remziye Temel, Safiye Alagaş, Serdar Altan, Suat Doğuhan ve Zeynel Abidin Bulut.

Kurum Dalı Ödülü ise, TBMM gündemine gelen sansür yasasına karşı yürütülen “Sansür Yasasına Karşı Direniş ve Dayanışma” kampanyasına verildi. Bu ödül, halkın haber alma hakkını korumak için yapılan ortak mücadeleyi simgeliyor.

TGC, Basın Özgürlüğü Ödülleri töreninin tarihini daha sonra açıklayacak. Geleneksel olarak her yıl 24 Temmuz’da yapılan törenin bu yıl da aynı tarihe denk gelecek şekilde planlandığı öğrenildi.