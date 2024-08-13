YKS tercih sonuçları açıklandı!

YKS yerleştirme sonuçları için beklenen duyuru ÖSYM’nin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden gelecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylar puan üstünlüğü, tercih sırası ve diğer koşullar dikkate alınarak yerleştirilecek. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için ek yerleştirme fırsatı verilecek. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak. YKS tercih sonuçları ekranında adayların yerleştirildikleri üniversitenin adı, tercih sırası ve yerleştirme türü gibi bilgiler yer alacak. Sonuç ekranında “ Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz” ifadesiyle karşılaşan adaylar ek tercih yapabilecek. Peki YKS tercih sonuçları 2024 erişime açıldı mı? İşte, son dakika YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgiler…

YKS 2024 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.10’dan itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.” ifadeleri kullanıldı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS yerleştirme sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar ÖSYM tarafından “ YKS tercih sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlara erişim sağlşayacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. .

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 (açıklandığında aktif olacaktır)

ADAYLARI İKİ ALTERNATİF SONUÇ BEKLİYOR

YKS tercih sonuçları ekranında öğrencileri iki alternatif sonuç bekleyecek. Herhangi bir Üniversite kazanamayan adaylar için sonuç ekranında “ Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz” ifadesi yer alacak.

Üniversiteye yerleşen adaylar için ise yerleştiği yükseköğretim programının adı, kodu, tercih sırası, yerleştirme türü, kayıt tarihi ve kayıt adresi yer alacak.

KAYIT İŞLEMLERİ 19 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.