Uzmanlar Uyardı: 6 Saat Kar Yağacak! İstanbul’a Geliyor, 5 Atom Bombası Gücünde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta birçok ilde ve başta İstanbul’da kar yağışının beklendiğini açıkladı. Uzmanlar ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl yaşananlar fragman olacak…. Geçen sene yaşanan kar yağışını hatırlatan uzmanlar, “O zaman vortex enerji 3 atom bombası gücündeydi, bu seneki 5’e çıkabilir” ifadelerini kullandı. Peki İstanbul’a kar ne zaman gelecek? İşte uzmanların gündeme düşen bomba açıklamaları….
İstanbul’da beklenen kar yağışı hakkında ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’den flaş açıklamalar geldi. Türkiye haritası paylaşan Kerem Ökten, geçtiğimiz yıl yaşanan kar yağışını hatırlattı ve “Geçen seneki vortex enerji 3 atom bombası gücündeydi, bu seneki 5’e çıkabilir” ifadelerini kullandı. Peki İstanbul’a kar ne zaman gelecek? İşte Kerem Ökten’in gündeme düşen bomba açıklamaları….
Türkiye kuraklıkla boğuşurken beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmiyor.
Uzmanlar yağışların gelmemesi halinde birçok kriz yaşanacağını vurgularken Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta birçok ilde ve başta İstanbul’da kar yağışının beklendiğini açıkladı.
Ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise iddialı açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin kar haritasını paylaşan Ökten, yakın zamanda kar yağışının başlayacağını duyurdu.
Meteoroloji Uzmanı Ökten, kar yağışı ve vortex ile ilgili de çeşitli bilgileri paylaştı.
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da yaşanan vortex ve kar yağışını hatırlatan Ökten, “Bu sene daha güçlü olacak” dedi.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’in açıklamalarından önemli noktalar şöyle:
“İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var.”
“Birçok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022’deki gibi…”
“Karadeniz suyu bu sene çok sıcak.”
“Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi.”
“Bu seneki 5’e çıkabilir. Yakında açıklama yapacağım…”
Ökten, İstanbul’un kar durumu hakkında ise, şöyle konuştu:
“Kar haritasında İstanbul’a takılmayın. İstanbul’u adım adım artırıyor. Her güncelleme artacak.”
Sosyal medya hesabından harita paylaşan Kerem Ökten, “Şu görüntünün güzelliğine bir bakabilir misiniz? Mor renkler ve tonları kar. Ülkenin yarısı etkili kar alırken, Karadeniz’den mor renkler Marmara’ya yola çıkmış”ifadelerini kullandı.
Ökten İstanbul için tarih de verdi:
“Bu kar örtüsü değil. 5 Şubat günü 6 saatlik yağış…”