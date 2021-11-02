Cari işlemler 1.65 milyar dolar fazla verdi

Cari işlemler 1.65 milyar dolar fazla verdi

Merkez Bankası’nın açıklamasına göre cari işlemler hesabı Eylül’de 1.65 milyar dolar fazla verdi.

Türkiye ekonomisindeki güçlenme devam ediyor. Ekonomide gelirlerin giderlerden fazla olduğunu gösteren cari işlemler hesabı, Eylül ayında 1 milyar 652 milyon ABD Doları fazla verdi. Ağustos ayı verisi de 528 milyon Dolar fazladan 814 milyon dolar fazlaya revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bir önceki yılın Eylül ayında 2.335 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1.652 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 18.444 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.730 milyon ABD doları azalarak 1.023 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.925 milyon ABD artarak 3.674 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Eylül ayında 3.270 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 5.581 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.428 milyon ABD doları artarak 2.983 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 509 milyon ABD doları artarak 1.037 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 159 milyon ABD doları azalarak 38 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1.086 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.219 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin Hisse senedi piyasasında 62 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 189 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 26 milyon ABD doları ve 2.250 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, diğer sektörler 408 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 760 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 392 milyon ABD doları artış ve Türk Lirası cinsinden 765 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 373 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 745 milyon ABD doları ve 131 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 540 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 5.589 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.”