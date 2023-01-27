Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulundu

Sancaktepe’de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları Mehmet A. hayatlarını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, Sancaktepe’de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi’nde sitede bulunan dairede yaşandı. Sitenin teknikçisi Mahir A.’dan Haber alınamaması üzerine polise haber verildi. Çilingir yardımıyla daireye giren Polis, Mahir A. ile çocukları Berat A. (11), Büşra A. (10) ve Yusuf Efe A. (4) asılı halde cesedi ile karşılaştı. Mahir A.’nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği öne sürüldü.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Polisin yaptığı incelemede, Mahir A.’nın eşi Hülya A.’yı Sultanbeyli’de darbettiğini belirlendi. Bunun üzerine Hülya A.’nın eşinden şikayetçi olduğu kaydedildi. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Mehmet A.’nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğu ile hayatına son verdiği iddia ediliyor. Olay yerinde ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

SANCAKTEPE KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sancaktepe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesinde bulunan bir sitede işçi olarak çalışan, ailevi ve psikolojik sorunlar yaşayan M.A’nın 3 çocuğunu öldürdüğü ve kendisinin de aynı yöntemle intihar ettiği anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Meydana gelen bu elim olayda hayatını kaybeden masum çocuklarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.