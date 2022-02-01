Rusya’dan Geçici Ateşkes

Rusya, sivillerin tahliyesine izin verecek

Rusya, Ukraynalı sivillerin bölgeden tahliyesine bugün saat 10.00 itibariyle izin vereceğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rusya’nın bugün Ukrayna’nın 4 kentinde yeni insani koridorlar açacağı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sivillerin tahliyesi saat 10.00 itibariyle başlayacak ve başkent Kiev’in yanı sıra Harkov, Mariupol ve Sumy’de tahliye yolları oluşturulacak.

Ukraynalı yetkililer tarafından tahliyelere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Rusya’nın ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle dün Mariupol’da sivillerin tahliyesi askıya alınmış, Irpin kentinde tahliyeler sırasında yine çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetmişti.