UTTS BAŞVURULARINDA SÜRE UZATILDI: TAŞIT SAHİPLERİ İÇİN SON TARİH 30 HAZİRAN

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonları için tanınan süreleri uzattı. Yeni düzenlemeye göre, akaryakıt istasyonları için son tarih 2 Haziran 2025, taşıt sahipleri içinse 30 Haziran 2025 olarak belirlendi.

UTTS, akaryakıt satışlarında manuel plaka girişini ortadan kaldırarak işlemlerin dijital ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini hedefleyen bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bu sistem sayesinde akaryakıt alımlarında otomatik veri akışı sağlanarak kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi ve vergi kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.

AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN 2 HAZİRAN, TAŞIT SAHİPLERİ İÇİN 30 HAZİRAN SON GÜN

GİB’in açıklamasına göre:

Akaryakıt İstasyonu İşleten Mükellefler:

UTTS kapsamında Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) donanımlarının, 2 Haziran 2025 tarihine kadar montajı yapılmalı ve bu sistemler yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla entegre çalışır hale getirilmelidir.

Vergi Mükellefi Taşıt Sahipleri:

İşletmelerinde kiralama yoluyla kullandıkları ya da envanterlerine kayıtlı olan araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmak için en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar işlemleri tamamlamalıdır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Mükellefler, UTTS sistemine ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerini utts.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilirler. Sisteme geçişte yaşanabilecek yoğunluklar göz önünde bulundurularak işlemlerin son tarihler beklenmeden tamamlanması tavsiye ediliyor.

UTTS’NİN AMACI VE FAYDALARI

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, Türkiye genelinde akaryakıt satışlarını daha şeffaf ve kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Sistemin devreye alınmasıyla birlikte:

Plaka bilgilerinin manuel değil, otomatik olarak sistemlere aktarılması sağlanacak.

Vergi kaybının önlenmesi için etkin denetim yapılabilecek.

İşletmelerin akaryakıt giderleri daha kolay raporlanabilir hale gelecek.

UYGULAMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

GİB yetkilileri, sistemin ilk uygulama sürecinde yaşanan yoğunluklar ve teknik uyum sorunları nedeniyle süre uzatımına gidildiğini belirtti. UTTS’ye geçişin 2025 sonuna kadar tüm vergi mükellefleri için zorunlu hale geleceği ve denetimlerin daha da sıklaşacağı ifade ediliyor.