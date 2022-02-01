Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününde

Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününde

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş 11. gününde devam ediyor. Harkiv’de bugün insani yardım koridorunun açılmasını beklenirken Lviv’de saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat – 6 Mart arasındaki savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.​​​​​​​

Ukrayna’nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar sürüyor

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada ise ülkede Visa ve Mastercard’la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği belirtildi.

Kadın ve çocuklar İzmir’de

Rusya’nın ülkelerine saldırması sonrası evlerini terk edip Moldova’ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklar, Kuşadası’na gitmek üzere uçakla İzmir’e geldi.