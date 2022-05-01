Nerede kalmıştık

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GÜLÇİN ERGÜL SAHNELERE GERİ DÖNDÜ!

Geçtiğimiz günlerde “Gökyüzü Çağırdı Aşkı” isimli teklisini

müzikseverlerin beğenisine sunan Gülçin Ergül, Aralık ayında geçirdiği

kazadan sonra ilk konserini vererek sahnelere geri döndüğünü

açıkladı.

20 Mayıs akşamı Konya’da gençlik festivalinde sahneye çıkan güzel

şarkıcı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konserinde Yelda

Aslan tasarımı mini elbise ve Spica marka dans ayakkabısı tercih eden

sanatçı samimi tavırları, dans performansları ve zengin repertuvarı

ile izleyenlerden tam puan aldı.