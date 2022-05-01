Nerede kalmıştık

GÜLÇİN ERGÜL SAHNELERE GERİ DÖNDÜ!
Geçtiğimiz günlerde “Gökyüzü Çağırdı Aşkı” isimli teklisini
müzikseverlerin beğenisine sunan Gülçin Ergül, Aralık ayında geçirdiği
kazadan sonra ilk konserini vererek sahnelere geri döndüğünü
açıkladı.
20 Mayıs akşamı Konya’da gençlik festivalinde sahneye çıkan güzel
şarkıcı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konserinde Yelda
Aslan tasarımı mini elbise ve Spica marka dans ayakkabısı tercih eden
sanatçı samimi tavırları, dans performansları ve zengin repertuvarı
ile izleyenlerden tam puan aldı.