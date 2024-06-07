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Usta oyuncu Haluk Bilginer’e doğum günü sürprizi!

Usta oyuncu Haluk Bilginer’e doğum günü sürprizi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Haziran 2024 - 15:13

‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agâh Beyoğlu’ rolüyle Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Haluk Bilginer, 70 yaşına girdi. Ailesi ve arkadaşları, usta sanatçıya sürpriz bir yaş günü partisi organize etti. Ünlü isimlerin akın ettiği parti, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Usta oyuncu Haluk Bilginer'e doğum günü sürprizi! - Sayfa 1

‘Şahsiyet’ dizisindeki ‘Agâh Beyoğlu’ rolüyle Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Haluk Bilginer, 70 yaşına girdi.

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Usta oyuncu Haluk Bilginer'e doğum günü sürprizi! - Sayfa 2

Ailesi ve arkadaşları, usta sanatçıya sürpriz bir yaş günü partisi organize etti.

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Usta oyuncu Haluk Bilginer'e doğum günü sürprizi! - Sayfa 3

Haluk Bilginer’i sürpriz doğum günü partisine; Bülent Şakrak, Efe Tuncer, Ozan Küren ve Kıvanç Kılınç gibi birçok ünlü isim katıldı.

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Usta oyuncu Haluk Bilginer'e doğum günü sürprizi! - Sayfa 4

Doğum günü pastasının üzerinde Haluk Bilginer’in küçük bir heykelinin yer aldığı görüldü.

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Usta oyuncu Haluk Bilginer'e doğum günü sürprizi! - Sayfa 5

“YÜRÜMEYE ÇALIŞTIĞIM YOLUN MİMARLARINDAN”

O anları Instagram hesabından yayımlayan Bülent Şakrak, usta oyuncunun doğum gününü, “Yürümeye çalıştığım yolun mimarlarından, ustam Haluk Bilginer. İyi ki doğdun” mesajıyla kutladı.

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