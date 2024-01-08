Sosyal medya ünlüsü ‘meteoroloji uzmanı’ için harekete geçildi! Sahte diploma başvurusu…

Hava durumu üzerine yaptığı yorumlarla bilinen ve kendini İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği mezunu olarak tanıtan Kerem Ökten’in diplomasının sahte olduğu iddia edildi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, “Böyle bir mezunumuzun olmadığını duyururum” dedi.
Türkiye genelinde kar yağışı merakla beklenirken, milyonlarca vatandaşın dikkati hava durumu hakkında yorumlarda bulunan uzmanlara çevrildi.Yaptığı yorumlarla yüz binlerce kişi tarafından takip edilen ve gazetelerin sıklıkla referans aldığı isim olan Kerem Ökten hakkında dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Bugüne kadar kendisine yönelik bilgilerin yer aldığı internet sayfalarında “İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu” olarak tanıtılan Kerem Ökten için ‘sahte diploma’ uyarısında bulunuldu.
“BÖYLE BİR MEZUNUMUZUN OLMADIĞINI DUYURURUM”
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin “İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.