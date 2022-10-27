Güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde bir markanın defilesine katıldı.
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Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, hemcinslerini sinirlendirecek açıklamalar yaptı.
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“NE OLUR TAYT OLAYINA ‘DUR’ DEYİN”
Magazin Kuryesi kamerasına tayt konusundaki düşüncelerini söyleyen şarkıcı, “Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil” şeklinde konuştu.
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