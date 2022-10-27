“NE OLUR TAYT OLAYINA ‘DUR’ DEYİN”

Magazin Kuryesi kamerasına tayt konusundaki düşüncelerini söyleyen şarkıcı, “Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil” şeklinde konuştu.