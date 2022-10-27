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27 Ekim 2022 - 18:00
Bir markanın defilesine katılan şarkıcı Nükhet Duru, tayt konusunda hemcinslerini kızdıracak bir çıkışta bulundu. Tayt giyilmesine karşı olduğunu söyleyen Duru, “Bu tayt olayına bir ‘dur’ deyin artık. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil” dedi.
Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 1

Güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde bir markanın defilesine katıldı.

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 2

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, hemcinslerini sinirlendirecek açıklamalar yaptı.

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 3

“NE OLUR TAYT OLAYINA ‘DUR’ DEYİN”
Magazin Kuryesi kamerasına tayt konusundaki düşüncelerini söyleyen şarkıcı, “Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil” şeklinde konuştu.

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 4

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 5

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 6

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 7

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 8

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 9

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 10

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 11

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 12

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 13

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 14

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 15

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 16

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 17

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 18

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Nükhet Duru'dan hemcinslerini kızdıracak tayt çıkışı: Tayt olayına 'dur' deyin artık, hoş görünmüyor - Sayfa 19

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