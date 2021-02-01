Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu

İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu
1 views
27 Ekim 2021 - 16:17

İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu

İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu - Medyafaresi.com Mobil

İrem Derici, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu, YouTube’da yayınlanan ‘Bize Kaldı’ programına konuk olan İrem Derici, geçtiğimiz aylarda Lerzan Mutlu ile yaşadığı gerilimle ilgili ilk kez konuştu.

İrem Derici, Instagram canlı yayınında ’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ demesiyle ilgili, “IBAN paylaştım. Millet takır takır para yollamaya başladı” ifadelerini kullandı.

“LERZAN’DAN ÖZÜR DİLEDİM”

İrem Derici, “30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7’ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım” dedi.

34 yaşındaki şarkıcı, “Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu’nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan’a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim” açıklamasını yaptı.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek HoplattıMelis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı
Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…
Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez Konuştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak Paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık ‘emo’ stili ile şaşkına çevirdi! Eski tarzı görenleri şoke etti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek Hoplattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmüştü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Portakal’dan dikkat çeken Erdoğan yorumu! ‘E tanıyoruz artık…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben taarruzdayım! Çarpıcı açıklamalar: Biden ile görüşme, 10 büyükelçi, CHP ve HDP’nin ‘hayır’ oyu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu böyle eğlendi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil’in ‘aşık’ pozu yürek hoplattı!
SON DAKİKA HABERLERİ
İrem Derici Lerzan Mutlu ile Polemiği Hakkında İlk Kez KonuştuEkim 27, 2021-4:17 pm
Çağla Şıkel’den Best Model açıklaması!Ekim 27, 2021-3:12 pm
Melis Sezen’in Banyo Pozu Yürek HoplattıEkim 27, 2021-3:07 pm
Çıplak Pozları İfşa Oldu !Ekim 25, 2021-2:32 pm
Fenerbahçe Derneklerine Bedava BiletEkim 25, 2021-2:22 pm
Tuba’yı Yıkan Ölüm HaberiEkim 25, 2021-10:40 am
Avukat Kadına Taciz Cezasız KalmadıEkim 25, 2021-10:17 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !