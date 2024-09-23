Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin üçüncü çocuklarının cinsiyet belli oldu

İki çocukları bulunan Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin üçüncü bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Volkan Demirel 3 kız babası olacak.

Eski milli kaleci ve Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ayrılacakları iddialarını yalanlayan ikiliden geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

13 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, üçüncü kez anne baba olmak için hazırladıklarını açıklamışlardı.

3 KIZ BABASI OLACAK

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; 10 yaşında Yade ve 7 yaşında Yeda isminde iki kız çocukları olan Volkan ve Zeynep Demirel’in, üçüncü bebekleri de kız olacak.