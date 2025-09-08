  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt evinden çalınan eşyalar nedeniyle polise başvurdu

Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt evinden çalınan eşyalar nedeniyle polise başvurdu

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Oyuncu Yılmaz Kunt, evinde yaşanan hırsızlık olayıyla şaşkına döndü. Kunt’un iddiasına göre, temizlik için kısa süreliğine anlaştığı yabancı uyruklu B.R. isimli kadın, evden 500 bin TL değerinde Rolex saat ve 20 bin TL nakit çaldı.

Olay, Kunt’un değerli eşyalarının kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Şüpheliyi derhal polise bildiren oyuncu, soruşturmanın başlamasına öncülük etti.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Görüşmelerde B.R., temizlik amacıyla çekmeceleri açtığını iddia etti, ancak paralarla ilgili eksiklikler şüpheleri artırdı. Şüpheliye ulaşılamıyor ve soruşturma devam ediyor.

Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt evinden çalınan eşyalar nedeniyle polise başvurdu
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp