Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt evinden çalınan eşyalar nedeniyle polise başvurdu

Oyuncu Yılmaz Kunt, evinde yaşanan hırsızlık olayıyla şaşkına döndü. Kunt’un iddiasına göre, temizlik için kısa süreliğine anlaştığı yabancı uyruklu B.R. isimli kadın, evden 500 bin TL değerinde Rolex saat ve 20 bin TL nakit çaldı.

Olay, Kunt’un değerli eşyalarının kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Şüpheliyi derhal polise bildiren oyuncu, soruşturmanın başlamasına öncülük etti.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Görüşmelerde B.R., temizlik amacıyla çekmeceleri açtığını iddia etti, ancak paralarla ilgili eksiklikler şüpheleri artırdı. Şüpheliye ulaşılamıyor ve soruşturma devam ediyor.