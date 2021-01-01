Ben Affleck’ten Jeniffer Lopez’e Romantik Sözler

Jennifer Lopez ile yeniden bir ilişkiye başlayan Ben Affleck, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

17 yıl süren ayrılığı geçtiğimiz aylarda sonlandıran ve magazin basınının gündemine oturan ikili bir araya geldiklerinden beri sık sık kameralara yakalanıyordu; ancak ilişkileri hakkında pek konuşmuyorlardı.

Nihayet Ben Affleck, önce AdWeek’e ardından da rol aldığı The Tender Bar’ın galasında ilişkisinden ve Jennifer Lopez’den bahsetti.

Ünlü oyuncu 19 Eylül’de AdWeek’e konuştuğunda, sevgilisine olan hayranlığından ve insanları etkileme yetisinin büyüsünden bahsetmişti: “Size söyleyebileceğim tek şey, farklı temsillerin yarattığı farkı ilk elden gördüğüm; çünkü beyaz olmayan kadınların tekrar tekrar Jennifer’a yaklaştığını ve onlara güçlü, başarılı bir kadın olarak nasıl örnek olduğunu söylediklerini gördüm. Jennifer’ın iş dünyasındaki âdil payı onlar için anlam ifade ediyor. Jennifer’ın dünya üzerindeki etkisine hayret ediyorum.”

Ben Affleck bu defa da yönetmen koltuğunda George Clooney’in oturduğu The Tender Bar filminin galasında konuştu:

“Çok mutluyum. Hayatımın en mutlu dönemi. Hayat güzel.”