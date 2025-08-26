ASAYİŞ BERKEMAL Mİ, SAYIN BAKAN?

Televizyonu açıyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz, haber sitelerini takip ediyoruz… Karşımıza çıkan

manzara hep aynı: Silahlı çatışmalar, yol verme kavgaları, bıçaklamalar, cinayetler… Bir bakıştan çıkan

kavga, bir korna sesinden doğan husumet, trafikteki en ufak bir tartışmanın bile kanlı bittiği bir ülkede

yaşıyoruz. Sokaklar artık huzurun değil, gerilimin adresi oldu. İnsanlar birbirine selam vermekten bile

çekinir hâle geldi. Kısacası bu ülkenin sokaklarında “asayiş berkemal” değil, tam tersine asayiş yerle bir

olmuş durumda!

Geçtiğimiz günlerde eğlence sektöründe işletmecilik yapan bir dostumla sohbet ederken duyduklarım

kanımı dondurdu. Büyük şehirlerde yaşayan zengin aileler, çocuklarını okula gönderebilmek için güvenlik

şirketlerinden özel korumalar tutuyormuş. Ergenliğe yeni adım atmış çocuklar, sabah okula götürülüyor,

akşam evlerine bırakılıyor; hafta sonu arkadaş buluşmalarına bile yanlarında korumalar eşlik ediyormuş.

Peki neden? Çünkü kimse sokağa güvenmiyor! Çünkü bu ülkenin yolları, caddeleri ve parkları suç dolu.

Sayın İçişleri Bakanı, bu tabloyu gerçekten görmüyor musunuz? Sokaklar korku tüneline dönmüşken

hâlâ “Asayiş berkemal” mi diyeceğiz?

Fakir Ailelerin Çaresiz Çocukları

Varlıklı aileler çocuklarını güvenlik ordusuyla gezerken dar gelirli ailelerin çocukları ne yapıyor? Toplu

taşıma araçlarında saatlerce yolculuk eden, metrobüste, metroda, minibüste türlü tehlikeyle karşılaşan bu

çocukların güvenliği kimin umurunda? Maddi imkânsızlıkların pençesindeki çocuklar, sokaklarda şiddetin

ve çeteleşmenin kıskacında büyüyor.

Bu çocukların çoğu arkadaşları gibi giyinmek, onlar gibi temiz ve şık görünmek istiyor ama aileleri ay

sonunu zor getirirken bu mümkün değil. Yoksulluk, öfkeyi ve kini körüklüyor. Gençler bir yandan maddi

sıkıntıyla mücadele ederken bir yandan kötü niyetli kişilerin ağına düşüyor. Uyuşturucu kullanımı artıyor,

fuhuş ve diğer suçlar sıradanlaşıyor. Geleceğimiz olan gençler gözlerimizin önünde kayboluyor.

Sayın Bakan, bu ülkenin gerçeklerini görmek zorundasınız. Sadece zengin semtlerde devriye

gezdirmekle, birkaç tabela değiştirip operasyon yapmakla bu sorunlar çözülmez. Çünkü halkın sabrı

tükenmek üzere!

Zenginin Çocukları, Magazinin Oyuncağı

Bir de bu ülkenin başka bir yüzü var: Magazin sayfalarının manşetlerini süsleyen şımarık zengin

çocukları. Sabancı ailesinin adı bile magazinde artık çapkınlıkla, gösterişle, şatafatla anılıyor. Hacı

Sabancı ve Hakan Sabancı yıllardır medyanın gündeminden düşmüyor. İlişkileri, tatilleri, lüks hayatları

manşetleri süslüyor. Önce Hacı Sabancı’nın ünlü isimlerle yaşadığı aşkları konuşuldu, ardından Hakan

Sabancı’nın Handе Erçel’le üç yıl süren ilişkisi… Dünya turları, davetler, jet sosyete partileri… Ve finalde

bir ayrılık haberi daha.

Peki ya Hande Erçel? Yeteneği ve çalışkanlığıyla anılması gereken bir oyuncu, aşk hayatıyla tüketilen bir

magazin figürüne dönüştürüldü. Bu düzen sadece isimleri değil, toplumun algısını da çürütüyor. Bir

tarafta çocuğunu korumak için özel güvenlik ordusu tutan aileler, diğer tarafta sokakta kavga etmek

zorunda kalan, toplu taşımada hayatta kalmaya çalışan gençler… Bu uçurum büyüyor, Sayın Bakan,

büyüyor!

Türkiye Alarm Veriyor!

Bu ülkenin sokakları güvenli değil, okulları huzurlu değil, şehirleri adaletli değil. Çeteler büyüyor, mafyalar

semiriyor, sokak ortasında silahlar patlıyor. İnsanların birbirine tahammülü kalmadı. Toplum sinir harbi

yaşıyor. Kimse yarın ne olacağını bilmiyor.

Devlet dediğin vatandaşına güven vermek zorundadır. Devlet, çocuklarını sokaklarda koruyamıyorsa, bu

ülkenin geleceği tehlikededir. Halkın artık masallara karnı tok! “Her şey kontrol altında” açıklamalarıyla

kimseyi kandıramazsınız. Millet gece evine dönerken korkuyor, sabah çocuğunu okula gönderirken dua

ediyor.

Türkiye’nin sokakları yangın yeri. Sayın İçişleri Bakanı, hâlâ koltuğunuzda rahat oturabiliyorsanız, ya bu

ülkenin gerçeklerinden bihabersiniz ya da halkın güvenliğini hiçe sayıyorsunuz. Sokaklarda adalet yoksa,

asayişten söz etmek hayaldir!