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Ünlü şarkıcı 50 yaşında ikinci kez baba oldu!

Ünlü şarkıcı 50 yaşında ikinci kez baba oldu!
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17 Ocak 2023 - 10:29

90’lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ozan Orhon 2021 yılında kabin memuru Selcan Demirci ile dünyaevine girmişti. Çift evliliklerini bebekle taçlandırdı.

Şarkıcı Ozan Orhon(50),Kıbrıs yolculuğu sırasında uçakta tanıştığı Selcan Demirci ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

 

Ünlü şarkıcı 50 yaşında ikinci kez baba oldu

 

Mutlu çift dün kızları Deniz’e kavuştu. İkinci kez baba olma heyecanı yaşayan Orhon, iyi dileklerde bulunan sevenlerine teşekkür etti.

3 Kg.50 gr. Olarak dünyaya gelen bebeğinin ve annenin sağlığının iyi olduğunu öğrenildi.

 

Ünlü şarkıcı 50 yaşında ikinci kez baba oldu

 

EVLİLİKLERİ ÇOK KONUŞULDU!

İlk evliliğini 1997 yılında Ebru Şallı ile yapan sanatçı Sabancı Korusu’nda muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti bir yıl sonra boşanmıştı.

İkinci evliliğini 2000 yılında manken Yeşim Erçetin ile yaptı. Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı olan sanatçı 2003 yılında Erçetin ile yollarını ayırdı.

 

Ünlü şarkıcı 50 yaşında ikinci kez baba oldu

 

Üçüncü evliliğini 2014 yılında Birgül Orhon ile yapan şarkıcı aradığı mutluluğu bulamayıp boşanmıştı.

Ozan Orhon verdiği bir röportajda “Ebru Şallı’yı yaşanmamış saydım” demişti. “Evcilik gibiydi. Ebru’yu hayatımdan çıkardım, yaşanmamış saydım. O ayrılırken bana karşı ne kadar şov yapsa da ondan kötü ayrılmadım.”

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ozan Orhon, 2000’li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı.

Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı merak edilenlerini 2. Sayfa programında anlatmıştı:

 

– Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.

– Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.

– En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda…

– Şuan hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.

– Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.

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