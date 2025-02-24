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AZRA KOHEN’E HAPİS ŞOKU! MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü yazar Azra Kohen, oyuncu ve yazar Başak Sayan’ın açtığı hakaret davasında mahkeme kararıyla hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İNTİHAL İDDİASIYLA BAŞLAYAN HUKUKİ SÜREÇ

Başak Sayan, 2011 yılında yayımladığı “Bağlanma Korkusu” adlı kitabının, Azra Kohen’in 2013’te çıkan “Fi” adlı romanı tarafından intihal edildiğini öne sürerek, Kohen’e 1.5 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, intihal iddiasını kabul etmedi ve Başak Sayan’ın 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

SOSYAL MEDYADA GERİLİM TIRMANDI

Mahkeme kararının ardından Azra Kohen, sosyal medya hesaplarından Başak Sayan için “tescilli yalancı” ve “iftiracı” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar üzerine Sayan, Kohen hakkında bir kez daha şikâyette bulundu ve ünlü yazar hakkında “hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

Fi'nin yazarı Azra Kohen’e hapis şoku! Mahkemeden kritik karar - Sayfa 2

MAHKEME KARARI: 2 AY 27 GÜN HAPİS CEZASI

Dava sürecinin ardından görülen duruşmada mahkeme, Azra Kohen’i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda, Kohen’in belirli bir süre içinde suç işlememesi halinde ceza uygulanmayacak.

Bu gelişme, edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından taraflardan yeni bir açıklama bekleniyor.

Fi'nin yazarı Azra Kohen’e hapis şoku! Mahkemeden kritik karar - Sayfa 3
Kaynak:Medya Radar

AZRA KOHEN’E HAPİS ŞOKU! MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR
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