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Serel Yereli, minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi!

Serel Yereli, minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi!
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16 Ocak 2023 - 18:40
Hayallerinin peşinden giderek İngiltere’ye yerleşen Serel Yereli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Serel Yereli son olarak minicik eteğiyle bacağına kaldırarak verdiği pozlarla dikkat çekti.

Serel Yereli, minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi! Tüm kalçası göründü… - Sayfa 1

‘Bodrum Masalı’ dizisinde hayat verdiği ‘Alara’ karakteriyle tanınan Serel Yereli, yaşamını sürdürdüğü İngiltere’nin başkenti Londra’da yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Serel Yereli, minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi! Tüm kalçası göründü… - Sayfa 2

Güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli son pozlarıyla olay oldu.

Serel Yereli, minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi! Tüm kalçası göründü… - Sayfa 3

Doğum gününde sahneye çıkan Yereli minicik eteğiyle dikkat çekti.

‘Muhteşem bir anı’ diyerek paylaşımlar yapan güzel şarkıcı iddialı kıyafetine rağmen ayağını sonuna kadar kaldırarak poz vermekten çekinmedi.

Serel Yereli, minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi! Tüm kalçası göründü… - Sayfa 5

Serel Yereli’yi görenler ‘Yine ateş ediyorsun’‘Cesur ve güzel’ yorumlarında bulundu.

Serel Yereli, minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi! Tüm kalçası göründü… - Sayfa 6

İşte o kareler…

Serel Yereli, minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi! Tüm kalçası göründü… - Sayfa 7
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