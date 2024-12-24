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OYUNCU MİNE TUGAY ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ: “ŞEKLİMİ BEĞENMEYEN TAKİPTEN ÇIKSIN”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ekranların sevilen isimlerinden 46 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarına gelen olumsuz yorumlara yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER VE CEVAPLAR

Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlarda bulunan Mine Tugay, son gönderilerine yönelik eleştiriler üzerine, “Şeklimi beğenmeyen takipten çıkabilir” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu yanıt, takipçileri arasında farklı tepkilere neden oldu.

CİLT BAKIM SIRLARI VE SAĞLIKLI YAŞAM

Daha önce cilt bakımıyla ilgili ipuçları paylaşan Tugay, bal, zeruyla hazırladığı bir maskeyi uyguladığını belirtmiş ve takipçilerine tavsiye etmişti. Ayrıca, dengede hissetmek için yoga yaptığını da ifade etmişti.

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde Konya’da doğmuş, İstanbul Üniversitesi Devlet Kons Bölümü’nden mezun olmuştur. “Gülbeyaz”, “Behzat Ç.”, “Medcezir” ve “Zalim İstanbul” gibi dizilerdeki performanslarıyla tanınmaktadır.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

OYUNCU MİNE TUGAY ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ: “ŞEKLİMİ BEĞENMEYEN TAKİPTEN ÇIKSIN”
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