Murda&Hadise: Merakla Beklenen Şarkı 1 Temmuz Cuma günü yayımlandı! ‘İmdat’ dediği anda sevdiğinin yanında belirenlerin marşı

Başrolde Hadise, Murda ve Spanker. Başyapıtları İmdat. Tutkunun
mahkumiyete, mahkumiyetin özgürlüğe, heyecanın maceraya maceranın gerçeğe
dönüştüğü bir aşk ilanı. Başka bir deyişle “imdat” dediği anda sevdiğinin yanında
belirenlerin marşı. Jonas Beck ve Raoel Hulst yönetmenliğinde
Hollanda ve İspanya’da çekilen film tadındaki video klip ilhamını kimine göre
20’ler Amerika’sında buhranlı dönemin sistemine meydan okuyan, kimine göre ise
maceraperest ama suçlu aşıklar Bonnie ve Clyde’dan alıyor.
Çekimlerin iki gün sürdüğü klipte Özel Harekat Timi tarafından gözaltına alınan
kadın kahraman (Hadise) ve kahramanını kurtarmaya çalışan ve bu kurtarma
operasyonunda her şeyi göze alan gözü pek bir aşığın (Murda) adrenalin yüklü
kurtuluş planlarına tanıklık ediyoruz. Aşkın özünde ihtiras kadar fedakarlık olduğunu
hatırlatan klip aşk için duvarlarımızın ne kadarını yıkabileceğimizi de sorgulatıyor.
İnan Kırdemir’in moda direktörlüğünde Fendi, Dolce & Gabbana ve Missoni
tarafından giydirilen Hadise’nin styling referanslarında tutkulu bir aşıktan
gösterişli bir mahkuma, en karanlık anlarda bile iç ışıltımızı yitirmemiz gerektiğini
hatırlatan zebra ve leopar gibi sembolik detaylarla desteklenmiş bir cesaret ve güç
mesajı var. Hikayenin sonunda hürriyet mücadelesini
kazanan çift haklı mı haksız mı? Suçlu mu suçsuz mu? Karar sizin. Nihayetinde aşk,
insanı her türlü hükümden kurtarıyor.