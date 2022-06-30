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Murda&Hadise: Merakla Beklenen Şarkı 1 Temmuz Cuma günü yayımlandı! ‘İmdat’ dediği anda sevdiğinin yanında belirenlerin marşı

Murda&Hadise: Merakla Beklenen Şarkı 1 Temmuz Cuma günü yayımlandı! ‘İmdat’ dediği anda sevdiğinin yanında belirenlerin marşı
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30 Haziran 2022 - 15:54

Başrolde Hadise, Murda ve Spanker. Başyapıtları İmdat. Tutkunun

mahkumiyete, mahkumiyetin özgürlüğe, heyecanın maceraya maceranın gerçeğe

dönüştüğü bir aşk ilanı. Başka bir deyişle “imdat” dediği anda sevdiğinin yanında

belirenlerin marşı. Jonas Beck ve Raoel Hulst yönetmenliğinde

Hollanda ve İspanya’da çekilen film tadındaki video klip ilhamını kimine göre

20’ler Amerika’sında buhranlı dönemin sistemine meydan okuyan, kimine göre ise

maceraperest ama suçlu aşıklar Bonnie ve Clyde’dan alıyor.

Çekimlerin iki gün sürdüğü klipte Özel Harekat Timi tarafından gözaltına alınan

kadın kahraman (Hadise) ve kahramanını kurtarmaya çalışan ve bu kurtarma

operasyonunda her şeyi göze alan gözü pek bir aşığın (Murda) adrenalin yüklü

kurtuluş planlarına tanıklık ediyoruz. Aşkın özünde ihtiras kadar fedakarlık olduğunu

hatırlatan klip aşk için duvarlarımızın ne kadarını yıkabileceğimizi de sorgulatıyor.

İnan Kırdemir’in moda direktörlüğünde Fendi, Dolce & Gabbana ve Missoni

tarafından giydirilen Hadise’nin styling referanslarında tutkulu bir aşıktan

gösterişli bir mahkuma, en karanlık anlarda bile iç ışıltımızı yitirmemiz gerektiğini

hatırlatan zebra ve leopar gibi sembolik detaylarla desteklenmiş bir cesaret ve güç

mesajı var. Hikayenin sonunda hürriyet mücadelesini

kazanan çift haklı mı haksız mı? Suçlu mu suçsuz mu? Karar sizin. Nihayetinde aşk,

insanı her türlü hükümden kurtarıyor.

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