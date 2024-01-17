Ünlü isimden şoke eden sözler: ‘Seda Sayan’ı makyajsız görünce tanıyamadım’

Popstar’a katılarak ünlenen Mehtap Yılmaz, sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla tanınıyor. Yılmaz’ın, katıldığı bir programda Seda Sayan’la ilgili iddiaları gündem olmuştu.
Mehtap Yılmaz, Instagram’da yaptığı paylaşımlar ve değişimiyle de dikkat çekerken son olarak Seda Sayan’la ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
“İNŞALLAH ALLAH HAKKIMI ÇIKARTIR”
Yılmaz, Seda Sayan’ın kendisinin önünü kestiğini iddia etmişti. Mehtap “Aradan bir sürü zaman geçti, dost gibiyiz ama program yok, Seda Sayan ile bir yerde karşılaştık, Stello beni görünce girmedi. Seda’ya dedim ki ‘Beni götürdü menajerin imza attırdı’ dedim. Beni ilgilendirmez dedi. İnşallah Allah benim hakkımı çıkartır onlardan” diyerek sitem etmişti.
SÜNNET DERİSİ ENJEKTE ETTİRMİŞTİ
Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde bir kez daha estetik doktorunun kapısını çalmıştı. Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesi bölgesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettiren ünlü isim bugün işlemin ayrıntılarını tek tek açıklamıştı.
SEDA SAYAN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ
Bugün ‘Aramızda Kalmasın’ programının konuğu Popstar Mehtap oldu. Seda Sayan’ın estetikleri hakkında konuşan Mehtap, “Seda Sayan’ı makyajsız tanıyamadım” dedi.
“ARALARINDA SEDA SAYAN DA VARMIŞ”
Mehtap, “Seda sayan dört arkadaşıyla oturuyormuş. Günaydın demişler bana, bende herkese günaydın deyip geçmişim. Aralarında Seda Sayan da varmış. Makyajsız tanıyamadım ben onu” ifadelerini kullandı.