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‘Hamile değilim, kilo aldım’ demişti! Melek Mosso: Çocuk istiyorum

‘Hamile değilim, kilo aldım’ demişti! Melek Mosso: Çocuk istiyorum
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2024 - 9:41

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen ve ‘kilo aldım biraz, hamile değilim’ diyen şarkıcı Melek Mosso, Girne’de verdiği konser öncesi basın mensuplarıyla ettiği sohbet sırasında çocuk istediğini söyledi.

Melek Mosso, geçtiğimiz akşam Girne’de bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, “Melek Mosso, sahnede devleşen bir kadın. Evde, günlük hayatta nasıl birisiniz?” sorusunu, “Bazen bunun geyiğini yapıyoruz. Evde 5 kedi ve 2 köpeğim var. Onların tuvaletlerini temizlemek ve etrafı süpürüp, manalarını vermek çok zamanımı alıyor. Eşim “60 bin kişiye konser verdin ama yine buradasın.” diyerek takılıyor bana. Evcimen biriyim. Doğayı çok severim. Yürüyüş yaparız. Ev kızıyım desem yeridir. Çünkü öyle büyüdüm. Evimi seviyorum. Dışarıda birileriyle buluştuktan sonra sohbet bitip de herkes telefona bakmaya başladığında “Bitti artık, eve gidelim.” diyorum. Bu halimi seviyorum.” diye cevapladı.

“KİMSE KİMSEYE ZORBALIK YAPMAMALI”

“Evliliğinizin ve düğün fotoğraflarınızın üzerinden aylar geçti ama son günlerde yeniden gündeme geldi. Sizin de bu konu ile ilgili bir isyanınız oldu. Sizi bu noktaya getiren ne oldu?” sorusuna Mosso, “Aslında tamamen hormonlarla alakalıydı. Bazen günümüzde olmuyoruz. Kötü yorumları gördüğümde ilk başta çok üzüldüm fakat sonradan yeniden inceledim ve aslında hep aynı tip insanların bunu yaptığını gördüm. Hele ki mutlu bir günde, kimse kimseye böyle zorbalık yapmamalı. Artık, ters bir günümdeysem, sosyal medyaya bakmıyorum.” diye cevap verdi.

“HAYATIMIZIN MERKEZİNDE”

“Sosyal medyayı hayatımızın neresine koyuyorsunuz?” sorunusuna Mosso, “Sosyal medya hayatımızın merkezinde. Herkes bunun farkında. Her şey beğeniler ve izlenme sayıları üzerinden dönüyor ama benim için önemli olan, benim yolculuğum ve bu yolda harcadığım emekler. Tabii ki ben de elimden geldiğince takip ediyorum ve yorumları okuyorum. Ama beni çok fazla etkilemesine izin vermiyorum.” şeklinde yanıt verdi.

“KOCAM BENİ BEĞENİYOR”

“Estetiklerinizi gizlemediniz. Yeni estetik var mı?” sorusunu Mosso, “Yok. Artık daha doğal yöntemlere geçtim. Evlenmeden önce eşim bana “Sen çok güzel bir kadınsın, bunları bir daha yaptırma.” dedi. Kocam beni beğeniyor. O beni beğendikçe, ben de kendimi daha çok beğeniyorum. Canım isterse yine estetik yaptırırım ama şu an gündemimde yok.” diye yanıtladı.

“DOĞRU ZAMANDA ANNE OLMAK İSTİYORUM”

“Hamilelik iddiaları vardı. Siz “Biraz kilo almış olabilirim” diye yanıtladınız. Çocuklu bir aile olmaya hazır mısınız?” sorusunu Mosso, “Çocukları çok seviyorum ama doğru zamanda olmasından yanayım. Hepimiz çocuk olduk ve ailelerimizin yaşantılarının bize yansımasına şahit olduk. Hem maddi hem de manevi açıdan kendimi daha iyi hissettiğim zaman çocuk istiyorum. Yeni evliyiz ve yapmak istediğimiz şeyler var. Mesela birlikte Everest’e tırmanmak istiyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirdikten sonra neden olmasın?” diye yanıtladı. Röportajın ardından sahneye çıkan güzel sanatçı, şarkıları, espirileri ve şık sahne kıyafetiyle misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

 

Hamile değilim, kilo aldım demişti Melek Mosso: Çocuk istiyorum
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