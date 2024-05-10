Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun katıldığı ödül töreninde sergilediği hareketler gündem oldu. Kesilip biçilen görüntüyü servis edip paylaşanlar, ödülü veren kişinin güzel oyuncuyu taciz ettiğini öne sürdü. Oysa görüntülerin ham halinde Saraçoğlu’nun elinde 3 tane ödül var ve taciz ettiği söylenen kişinin de ödülü düşürmesin diye yardım ettiği görülüyor.

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 1

Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bu kez katıldığı bir ödül töreniyle gündem oldu.

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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 2

GÖRÜNTÜYÜ KESİP “TACİZ” DİYE SERVİS ETTİLER
Geçtiğimiz günlerde bir üniversitenin düzenlediği ‘Yılın Enleri’ töreninde sahneye çıkan Saraçoğlu, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” dahil olmak üzere 3 ödül birden kazandı.

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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 3

Sahnede ödülleri elinde tutmakta zorlanan oyuncuya, ödülü takdim eden kişi yardım etmek istedi.

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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 4

Bu esnada kaydedilen bir görüntü kesilip biçilerek “Afra Saraçoğlu sahnede tacize uğradı” şeklinde servis edildi.

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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 5

Oysa görüntülerin ham halinde güzel oyuncuyu taciz ettiği söylenen kişinin ödülü düşürmesin diye yardım ettiği görülüyor.

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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 6

“LİNCE HAZIR BEKLEYEN BİR KİTLE VAR”
Görüntülerin ham halini izleyenler “Bizim millete sosyal medyada ne verirseniz onun peşinden koşar”, “Lince hazır bekleyen bir kitle var”, “İnsanları kandırmak birini olmayan bir şey üzerinden linç etmek günümüzde bu kadar basit işte”, “Denize kirli suyu döktüğü sanılıp kalp krizi geçirip ölenbalıkçıyı hemen unuttuk” şeklinde yorumlar yaptı.

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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 7
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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 8
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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 9
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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 10
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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 11
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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 12
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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 13
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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 14
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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 15
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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 16
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Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı - Sayfa 17
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