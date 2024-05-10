“LİNCE HAZIR BEKLEYEN BİR KİTLE VAR”

Görüntülerin ham halini izleyenler “Bizim millete sosyal medyada ne verirseniz onun peşinden koşar”, “Lince hazır bekleyen bir kitle var”, “İnsanları kandırmak birini olmayan bir şey üzerinden linç etmek günümüzde bu kadar basit işte”, “Denize kirli suyu döktüğü sanılıp kalp krizi geçirip ölenbalıkçıyı hemen unuttuk” şeklinde yorumlar yaptı.