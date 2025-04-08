Ünlü Oyuncudan Tepki Çeken İmamoğlu Çıkışı

Ünlü oyuncu Metin Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına neden tepki vermediğini ilk kez açıkladı. ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programıyla tanınan Yıldız, yaptığı açıklama ile gündem yarattı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ünlü isimlerden de çeşitli tepkiler gelmişti. Ancak Metin Yıldız sessizliğini korumuştu. Yıldız, sonunda sessiz kalma kararının nedenini paylaştı.

İmamoğlu’nun Yoğunluk Bahaneleri

Metin Yıldız, daha önce Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaşmıştı. Yıldız, İmamoğlu’nu aradığında telefonlarının açılmadığını ve kendisine geri dönüş yapılmadığını belirterek, bu durumu kendisinin sessiz kalma nedenlerinden biri olarak açıkladı.

Yıldız’ın açıklamaları büyük tepki topladı. Sosyal medyada, “Kişisel meşguliyetlerinizi ülkenin demokrasi mücadelesinin önünde tutmak, milletin iradesine gölge düşürmekten başka bir şey değildir” şeklinde yorumlar yapılırken, “İmamoğlu’nun liyakata önem verdiğini söylediler, ancak taleple telefonla iş yapmıyormuş” gibi eleştiriler de geldi.

Metin Yıldız, açıklamasında şunları ifade etti:

“Merhaba Arkadaşlar, sosyal medya ve kişisel olarak çok yoğun bir talep alıyorum. Neden sessiz kaldığımı soruyorlar. Şimdi söyleyeyim; 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu’na destek verdim, kazandı. Sonrasında aramadım, bir talepte bulunmadım. 2019’da Fatsa’daydım, pandemi vardı, ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ dedi, inandım ve 2000 km yol kat edip oy verdim. Kazandı. Ancak iki yıl sonra bir sinema filmi için aradım, açmadı. Mesaj attım, dönmedi. Yine aradım, çok yoğun olduğunu söyledi. Beş yıldır böyle, kendisine ulaşamıyoruz.”

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi

Metin Yıldız’ın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok takipçisi, ünlü oyuncuya tepki göstererek, kişisel meşguliyetlerin demokrasi mücadelesinin önünde tutulmasının yanlış olduğunu savundu. Yıldız ise, yoğun iş temposunu ve yaşadığı hayal kırıklığını paylaştığını belirtti.

,Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr