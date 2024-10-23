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İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’a beddua etti! “Evlatları ona da aynı şeyleri yapsın”

İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’a beddua etti! “Evlatları ona da aynı şeyleri yapsın”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Ekim 2024 - 15:47

Şu sıralar kızı Dilan Çıtak ile küslük yaşayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni açıklamasıyla adeta ateş püskürdü.

Özel hayatıyla sürekli gündemde olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in çocuklarıyla olan problemleri bitmek bilmiyor.

Tatlıses, 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile arası bozulmuştu. Dilan Çıtak, kardeşi İdo ve annesini suçlamıştı.

“DERDİM İDO”

Dilan Çıtak, “Derdim tabii ki İdo’dur! Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır!” demişti.

“YALAN”

İbrahim Tatlıses ise bu sözlerden sonra deliye dönmüş ve “Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiçbir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum’da otursun diye verdiğim evi 6 milyon TL’ye sattı. Bunu benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim, sen sattın. ‘Bana kira vereceksin’ dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bunları yapabilir miydin? Derya Hanım benim 1’imi 5, 5’imi 15 etmiştir. Derya Hanım’ın adını besmele ile anması gerekir.” demişti.

En son yaptığı açıklamada Dilan Çıtak, mirasçı olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses ise Aramızda Kalmasın’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“BELASINI BULSUN”

“Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. Ben mağaradan çıktım, köpek gibi çalışıp bugünlere geldim.”

“İDO VE MELEK ADAM”

Tatlıses, ayrıca “İdo adamdır Melek adamdır.” diyerek Urfa’daki 2 kızı, Melek ve Elif’i sayarak “4 kızım var” dedi. Arasının açık olduğu Dilan Çıtak’ı saymadı.

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