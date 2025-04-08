İzzet Çapa ile Metin Yıldız Arasında Sert Gerilim

Ünlü oyuncu Metin Yıldız’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklama, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Yıldız, 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olan İmamoğlu’na destek verdiğini ancak sonrasında yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirdi. Açıklamalarında İmamoğlu’nun kendisiyle iletişim kurmadığını ve “çok yoğun” olduğu gerekçesiyle kendisini görmezden geldiğini belirtti.Metin Yıldız’dan İmamoğlu’na Eleştiri Metin Yıldız, 2019’daki seçim kampanyasında İmamoğlu’na destek verdiğini hatırlatarak, “Kazandı, aramadım, bir talepte bulunmadım. İki sene sonra bir sinema filmi için aradım, açmadı. Mesaj attım, dönmedi. Kalemini aradım, yazmadı,” diyerek duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.İzzet Çapa’dan Şiddet İddiaları Yıldız’ın açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, internet ünlüsü İzzet Çapa, Metin Yıldız’ı sert bir şekilde eleştirdi. Çapa, Yıldız’ın karısına şiddet uyguladığını hatırlatarak, geçmişte yaşanan olaylara dikkat çekti. Çapa, sosyal medya paylaşımında, “2012’de eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı, 2019’da da sevgilisini darp ettiği haberlere yansıdı. Google unutmuyor. Vicdan da… Belki de mesele ‘çok yoğunum’ değildir, belki de ‘sana hiç vaktim yok’ demenin kibar yoludur” dedi.Metin Yıldız’dan Sert Yanıt Metin Yıldız ise Çapa’nın paylaşımlarına karşılık vererek, “Evet magazinci kardeş, maalesef Google unutmuyor. Sen kimsin diye bir baktım, buradan yazsam utanırsın, belki de utanmazsın ama ben yazmayacağım, merak eden girer bakar” diyerek Çapa’ya cevap verdi. Yıldız, Çapa’nın geçmişteki açıklamalarına ve özel hayatına yönelik eleştirilerine karşı oldukça sert bir dil kullandı.Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr