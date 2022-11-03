Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ukrayna’nın riskli planı: ‘Her şey Kırım’da başladı, Kırım’da bitecek’

Ukrayna’nın riskli planı: ‘Her şey Kırım’da başladı, Kırım’da bitecek’
0 views
03 Kasım 2022 - 13:36

Kaybettiği toprakları geri almak için büyük bir taarruz başlatan Ukrayna, Kırım’ı ele geçirmek konusunda kararlı. Ancak Ukrayna’nın riskli planı Rusya’yı kontrolden çıkarıp nükleer savaşın fitilini ateşleyebilir…

24 Şubat’ta başlayan Ukrayna savaşı, Kiev’in kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı taarruzla yeni bir safhaya girdi.

“HER ŞEY KIRIM İLE BAŞLADI, KIRIM İLE SONA ERECEK”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yaptığı bir açıklamada “Her şey Kırım ile başladı ve Kırım ile bitecek. Kırım Ukrayna’nın yanında duruyor ve bizim geri dönmemizi bekliyor. Hepinizin bilmesini istiyorum, kesinlikle geri döneceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu cesur sözlerin üzerinden iki ay geçmişken, Ukrayna Ordusu acımasız çatışmaların yaşandığı bölgedeki ilerleyişini hızlandırdı. Birlikler Kırım’a giden kilit bölgede cüretkar baskınlar düzenliyor.

Ukraynanın riskli planı: Her şey Kırımda başladı, Kırımda bitecek

UKRAYNA ÖNÜMÜZDEKİ YAZA KADAR GERİ ALINACAĞINA İNANIYOR

 

Ukraynalı yetkililer Kırım’ın önümüzdeki yaza kadar geri alınacağını iddia ediyor. Peki Ukrayna iki milyondan fazla insana ev sahipliği yapan ve uzun süredir Rusya donanmasının üssü haline gelen yarımadayı gerçekten geri alabilir mi?

Kiev, Herson şehrini geri alır ve ardından yarımadaya doğru ilerlerse ne olur? Bu adım bir nükleer yangını tetikler mi?

KİEV RİSKLERİN FARKINDA

İngiliz gazeteci Ian Birrel’in konuya ilişkin analizinde Ukrayna’nın söz konusu risklerin farkında olduğu belirtildi.

Yetkililer, Putin için duygusal ve politik önemi göz önüne alındığında, Kırım’ı geri alma hamlesinin ciddi bir risk oluşturduğunu samimiyetle kabul ediyor.

Ukraynanın riskli planı: Her şey Kırımda başladı, Kırımda bitecek

NÜKLEER SİLAH ENDİŞELERİ

 

Zelenski’ye yakın bir kaynak, Ukrayna’nın Kırım’ı ele geçirmesi durumunda Rusya’nın nükleer silahlarla karşılık verebileceğinden endişe ettiklerini belirtiyor.

Ancak Ukraynalı yetkililerin ortak görüşü Rusya’nın nükleer silah kullanması durumunda bu sadece Ukrayna’nın değil tüm dünyanın sorunu haline gelecek ve uluslararası bir müdahale gerekecek.

KİLİT ŞEHİR HERSON!

Ukrayna, tüm risklerin farkında olsa da Rusya’nın nükleer şantajına boyun eğmeye niyetli değil. Bu nedenle de bu ayın sonuna kadar kritik öneme sahip Herson kentinin ele geçirilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor.

Rusya, Doğu Ukrayna’da geri çekilirken maruz kaldığı büyük ekipman kayıplarını önlemek için Herson’dan ağır saldırı silahlarını geri çekmek zorunda kalmıştı. Ancak Ukrayna’nın kararlı ilerleyişi sonrası bölgedeki birlik sayısı artırıldı.

Ukraynanın riskli planı: Her şey Kırımda başladı, Kırımda bitecek

Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırı

 

KRİTİK EŞİK KIRIM KÖPRÜSÜ’NE YAPILAN SALDIRI OLDU

Rusya bölgeyi korumak için peş peşe adımlar atarken Ukrayna da hem korku yaymak hem de Rusya’nın tedarik zincirini kırmak için bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Temmuz ayında insansız hava araçları ile Karadeniz filosuna yapılan saldırılar sonrası Donanma Günü kutlamalarının iptal edilmesi Rus lider üzerinde ‘psikolojik bir etki’ bıraksa da Rusya için en büyük şok, yapımı için milyarlar harcanan Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırı oldu.

KİEV ELEŞTİRİLERİ UMURSAMIYOR

Moskova aşağılayıcı saldırı sonrası Ukrayna genelinde drone ve füze saldırıları başlatsa da bu durum Kiev’i yıldırmadı.

Ukrayna istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Kiev’in Kırım’ı geri alacağı konusunda ısrar ediyor ve Rusya’nın kışkırtılmaması yönünde yapılan uyarıları ‘aptalca’ olarak değerlendiriyor.

Ukraynanın riskli planı: Her şey Kırımda başladı, Kırımda bitecek

KIRIM PUTİN İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

 

Diğer tarafa bakıldığında Kırım’ın kaybedilmesinin Putin için büyük bir felaket olacağı düşünülüyor.

Peki Kırım Rusya için neden bu kadar önemli?

2014 yılında gerçekleştirilen Kırım ilhakı uluslararası alanda yasadışı görülse de, Rusya için de Putin için de bir dönüm noktasıydı.

Kırım’ın Rus topraklarına katılması, Rus liderin Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ulusunun büyüklüğünü yeniden inşa etme sözünü yerine getiriyordu. Bu nedenle de ülkede Putin’e olan desteğinin rekor seviyelere yükselmesine neden oldu.

Ukraynanın riskli planı: Her şey Kırımda başladı, Kırımda bitecek

Kırım Karadeniz’in kuzeyinde Azak Denizi’nin güneyinde bir yarımadadır. Kerç yarımadası ile doğuya doğru uzanır. Kuzeye doğru çorak bozkırlar hafif engebeler ile 1000-1500 metreye doğru yükselir.

 

Putin ayrıca 2014 yılında ilhak ettiği KIRIM’a ciddi yatırımlar yaptı. Bölgedeki askeri üsleri güçlendirdi. Sivastopol’a yeni bir havaalanı, Kerç Boğazı’na da Avrupa’nın en uzun köprüsü olan Kırım Köprüsü’nü inşa etti. Rus lider yarımadaya yapılan projelerin çoğunun açılışına bizzat katıldı.

Kırım tarihi boyunca çok savaş sahne oldu, çok kez de el değiştirdi. Adı en çok 1853-1856 yılları arasında İngiltere, Fransa, Osmanlı İmparatorluğu, Sardinya Krallığı ve Rusya’nın dâhil olduğu Kırım Savaşı’yla anıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna savaşında son durum… ABD gizli görüşmeyi deşifre etti! Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planıUkrayna savaşında son durum… ABD gizli görüşmeyi deşifre etti! Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planı
Halil Falyalı’ya ait 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konulduHalil Falyalı’ya ait 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu
TOGG fiyatı, tahıl koridoru, arsa ve iş yeri başvurusu…TOGG fiyatı, tahıl koridoru, arsa ve iş yeri başvurusu…
Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi prim sözü!Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi prim sözü!
Rusya’dan flaş açıklama: Kiev’den yazılı güvence aldıkRusya’dan flaş açıklama: Kiev’den yazılı güvence aldık
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin roketi kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna savaşında son durum… ABD gizli görüşmeyi deşifre etti! Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlber Ortaylı’dan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyaret
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna’nın riskli planı: ‘Her şey Kırım’da başladı, Kırım’da bitecek’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan bu sözlerle çalkalanıyor… Komşu basınından 2023 vurgusu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halil Falyalı’ya ait 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi prim sözü! Okan Buruk’dan Kerem Aktürkoğlu kararı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Galatasaray derbisi için işi sıkı tutuyor! Futbolcularını tek tek ikaz etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son dakika mucizesi! “Akıl dışı, bundan haberimiz yoktu…”
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’de yeni gaz müjdesi bekliyoruzKasım 3, 2022-9:42 am
Satın alma işlemi tamamladı! İşte Musk’ın Twitter’ı aldıktan sonra yaptığı ilk işEkim 28, 2022-10:28 am
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !