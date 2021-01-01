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Suriyeliler 17 yaşındaki Türk genci öldürdü! İzmir karıştı!

Suriyeliler 17 yaşındaki Türk genci öldürdü! İzmir karıştı!
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01 Ekim 2021 - 12:24

İzmir’in Torbalı ilçesinde Suriyeli M.A., 17 yaşındaki Batuhan Barlak’ı kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu olaydan sonra ortalık karıştı.

Olay saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Barış Yapı Sitesi’nde meydana geldi. Suriyeli sığınmacı olduğu belirtilen M.A., iki arkadaşıyla birlikte sitenin bahçesinde oturan Batuhan Barlak’a laf attı.

Barlak’ın karşılık vermesi sonucu Suriyeli M.A ve Barlak arasında kavga çıktı.

KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tarım işçisi olduğu belirtilen M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Barlak’ı kalbinden bıçakladı. Barlak’ı ağır yaralayan Suriyeli M.A., olay yerinden kaçtı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Barlak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Suriye uyruklu M.A.’yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. M.A.’nın teslim edildiği İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

İZMİR KARIŞTI

Ardından bir grup, Suriyeli mültecilere ait ev ve iş yerlerine saldırdı.

Bir evi ateşe veren grubun saldırılarının bugün akşama kadar sürdüğü bildiriliyor.

İZMİR MİLLETVEKİLİ PAYLAŞTI

Saldırı sonrası bölgenin görüntülerini HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni paylaştı.

Çepni görüntüleri şu notla paylaştı:

“Torbalı’da mülteci ailelerin evlerine ırkçı saldırı. Dün gece iki grup arasında çıkan kavgada bir genç hayatını kaybetti. Irkçı grup Suriyeli mültecilere ait evleri ateşe verdi ve çok sayıda evi taşladı. Alan polis ablukasında ve gerginlik sürüyor.”

EMİRHAN YALÇIN DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ankara’nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde bulunan parkta 11 Ağustos Çarşamba günü Suriyeliler, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmıştı. Yaralılardan Emirhan Yalçın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yalçın’ın hayatını kaybetmesinin ardından Altındağ’da bazı gösteri ve olaylar çıkmış, sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı ve olaylarda mala zarar verdiği belirlenen 76 kişi gözaltına alınmıştı.

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