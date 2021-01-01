Rakipler Belli Oldu !

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul’da yapıldı.
Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan, Galatasaray ise dördüncü torbadan katıldı.
D Grubu: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp
E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray
İşte tüm gruplar: